Mondiale di Motocross C' è anche Lesiardo

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Motocross - Jeffrey Herlings ancora infortunato : tempi di recupero lunghi. Addio al Mondiale e futuro negli Usa? : Il Mondiale Motocross potrebbe perdere uno dei suoi uomini simbolo. Jeffrey Herlings, infatti, rischia di non partecipare al campionato incominciato una decina di giorni fa in Argentina. Il Campione del Mondo in carica, infatti, non si era presentato in Sudamerica a causa di un infortunio al piede e i recenti test medici hanno evidenziato che i tempi di recupero sono ancora piuttosto lunghi. Come riporta corsedimoto.com, l’olandese ...