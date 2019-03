Moise Kean | il cittadino del goal | Italiano è chiunque vive qui

huffingtonpost

(Di domenica 24 marzo 2019) Cosa hanno in comune, Callum Hudson-Odoi e Jadon Sancho? Tutti e tre sono calciatori, tutti e tre attaccanti. Ciascuno di loro ha bruciato le tappe a tempo di record fino alla sua nazionale, e occupa una posizione nella top ten della della Next Generation del pallone, la generazione futuro. Di più: tutti e tre sono nati nel 2000.Non sarà forse un caso se dietro ragazzi-simbolo di un presente che cambia - in Premier League l'anglo-ghanese Hudson-Odoi, in Bundesliga l'anglo-trinidadese Sancho, in A l'italo-ivoriano- ci sono storie da 'stranieri' solo di nome. Non sono più tali - a prescindere dallo ius di ciascuna legislazione - gli immigrati di prima o seconda generazione che riempiono i settori giovanili di tutta Europa, in cerca di gloria. "Ma io sonodalla nascita - ha raccontatodopo aver esordito con gol ieri a Udine, ...

juventusfc : ??La prima doppietta bianconera di Moise #Kean ? Il rigore perfetto di @emrecan_ ?? L'incornata di @MATUIDIBlaise ?? G… - OptaPaolo : 19 & 23 - Moise #Kean (19 anni e 23 giorni) è il secondo più giovane marcatore nella storia della Nazionale italian… - RaiSport : Raddoppio #Italia! Moise #Kean! #ItaliaFinlandia 2-0 Gol, interviste e #highlights -