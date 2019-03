Milano Primo patto di collaborazione nel quartiere Corvetto

Milano-Sanremo - vince Alaphilippe. Nibali ottavo è il primo degli italiani : Julian Alaphilippe, il grande favorito, l'uomo più in forma del 2019, vince la Milano-Sanremo, precedendo in una volata ristretta Naesen e Kwiatkowski. Sfortunato il tentativo di fuga di Niccolò ...

Marco Mengoni primo artista italiano per Apple Music Live a Milano : Marco Mengoni è il primo artista italiano che Apple ha voluto per Apple Music Live, la nuove serie di performance Live in Piazza Liberty Milano. La serie di Live performance targate Apple Music Live verranno inaugurate il 28 marzo con la star del pop italiano Marco Mengoni, e si svolgeranno ogni mese fino ad ottobre, quando l'artista classico più ascoltato su Apple Music, Ludovico Einaudi, chiuderà la serie. Le registrazioni dal vivo delle ...

A maggio a Milano arriva MOARD : il primo salone mondiale di moto design : Al Palazzo del Ghiaccio di Milano, da venerdì 3 a domenica 5 maggio: produttori mondiali, designer e innovatori, in un...

Milano-Sanremo 2019 - annunciati gli iscritti della 110ª edizione : un roster di primo livello : Vincenzo Nibali proverà a difendere il successo dello scorso anno, ma non sarà facile avere la meglio su avversari davvero agguerriti Sono stati annunciati gli iscritti all’edizione numero 110 della Milano-Sanremo, in programma sabato. Al via molti campioni del pedale a partire dal campione in carica Vincenzo Nibali. Tra i nomi di spicco il campione del mondo Alejandro Valverde, i vincitori delle passate edizioni Arnaud Demare ...

L'Inter vince il derby di Milano. Primo ko per la Juve : Una sconfitta indolore e forse persino "naturale" a cinque giorni dalla grande impresa di Champions. La Juve in Serie A è caduta a Marassi dopo 27 gare, trafitta per due volte dal Genoa. L'ex Sturaro ...

LIVE Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : vantaggio milanese a fine primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valevole per la 26a giornata di Eurolega. E’ la partita con la P maiuscola per la squadra di Simone Pianigiani, uno scontro diretto che vale una stagione intera, dentro o fuori per i playoff. Milano ed Olympiacos sono appaiati in classifica e dunque la vittoria questa sera vale doppio, anche perchè l’Olimpia ha vinto al Pireo all’andata di diciannove ...

Alla Milano Digital Week Enrico Mentana fa un primo bilancio di Open : La cronaca di una partita è neve calpestata. Anche le pagelle sono una condivisione da tifosi. Il mio lavoro al tg è del tutto diverso. Non mi interessa fare il traghettatore perché Open è un'altra ...

Tirreno-Adriatico 2019 : primo vero esame per Vincenzo Nibali. Lo Squalo si metterà alla prova in vista della Milano-Sanremo : Prenderà il via mercoledì 13 marzo la Tirreno-Adriatico 2019, prima corsa a tappe in programma in Italia nel calendario ciclistico internazionale. Tra i principali motivi di interesse nei confronti dell’appuntamento ci sarà sicuramente la presenza di Vincenzo Nibali. Per la quinta stagione consecutiva il fuoriclasse italiano ha preferito le strade di casa alla Parigi-Nizza, scelta sicuramente rafforzata quest’anno dalla drammatica ...

Illenium ha annunciato il suo primo show in Italia : sarà a Milano ad aprile : Tutto quello che c'è da sapere sui biglietti The post Illenium ha annunciato il suo primo show in Italia: sarà a Milano ad aprile appeared first on News Mtv Italia.

Politecnico Milano : primo corso di Etica per la Tecnologia : Milano, 5 mar., askanews, - Affrontare l'innovazione tecnologica con la consapevolezza Etica delle conseguenze del suo utilizzo: è la motivazione alla base della nuovo insegnamento attivato dal ...

Pony – Tutto pronto a Milano per l’apertura del primo flagship store in Italia [GALLERY] : Pony apre il suo primo flagship store in Italia a Milano, in via Ponte Vetero 15 Pony è l’acronimo di Product of New York. Nato a Manhattan nel 1972 Pony é stato il primo brand a portare nelle strade delle città modelli di sneaker che fino ad allora si erano visti solo sui campi di atletica e negli stadi delle più popolari discipline sportive. Da Reggie Jackson a Dan Marino, da Bob McAdoo a Spud Webb e Wilt Chamberlin, da Pelé a Paolo ...