Migranti | Orban | abbiamo bisogno dell' alleanza dell' Italia

Orban : Migranti via dalle mani della Ue : 1.34 Orban vuole "togliere dalle mani della Commissione Ue" la gestione delle politiche migratorie. In un'intervista al domenicale della Welt,il premier ungherese- al centro di polemiche per la rivolta in seno al Ppe dove molti vorrebbero escludere dal gruppo il suo partito Fidesz - ritiene che sia necessario "un nuovo ordine" per la gestione dei migranti istituendo un organismo nel quale siedano i ministri degli Interni della zona Schengen, ...

Piano Orban anti-Migranti : fate figli per l’Ungheria - con almeno quattro bambini non si pagheranno tasse : Le donne con almeno quattro figli "non pagheranno mai l'imposta sul reddito e le nuove famiglie potranno richiedere un prestito a tasso zero per dieci milioni di fiorini (circa 31mila euro): queste le misure cardine del Piano per le famiglie con cui il premier Viktor Orban intende arginare il calo demografico e "difendere l'identità ungherese e l'eredità cristiana". Orban ha presentato ieri suo progetto per avere più "bambini ungheresi" e ...