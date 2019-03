Mercato Cagliari | Cragno saluta | i nomi valutati per il sostituto FOTO ...

CalcioMercato : Cagliari-Inter - Barella ancora nel mirino dei nerazzurri : Cagliari-Inter sarà l'anticipo della 26ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domani alle 20:30 alla Sardegna Arena. I nerazzurri non saranno solo a caccia dei tre punti dopo il pareggio contro la Fiorentina, ma avranno modo di valutare da vicino Barella, al centro del mercato interista già da tempo. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, si è espresso a riguardo dichiarando che l'operazione richiederebbe una cifra che si aggira ...

CalcioMercato Juventus - Cerri al Cagliari a titolo definitivo : plusvalenza di 8 milioni : Una nuova importante plusvalenza per la Juventus . Ancora un'operazione di mercato mirata per la società bianconera, che ha ceduto a titolo definitivo al Cagliari Alberto Cerri . L'attaccante classe '...

CalcioMercato Cagliari - Carli : «Barella? In caso di richieste forti ne prenderemo atto» : Cagliari - A Radio Sportiva è intervenuto il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli , che ha toccato in primis l'argomento classifica: "Sicuramente qualcosa abbiamo sbagliato negli ultimi ...

Cagliari : a Maran manca l'effetto Mercato : A Maran manca l'effetto mercato. Come si legge sul Corriere dello Sport , quattro dei sette acquisti fatti a gennaio non sono ancora disponibili e i tifosi del Cagliari si interrogano: finora hanno esordito solo Deiola, Desposov e Pellegrini.

CalcioMercato Spal - Kurtic ammette : ''Il Cagliari mi voleva'' : ... centrocampista della Spal , è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro la sua ex Atalanta . Tanti i temi trattati dallo sloveno, a partire dagli ultimi movimenti di ...

Cagliari - il presidente Giulini “spiega” il Mercato del club sardo : da Thereau a Sau - passando per l’acquisto di Oliva : Cagliari, il presidente Giulini ha fatto una disamina delle mosse di calciomercato messe a segno durante la sessione invernale appena conclusa Il presidente del Cagliari Giulini, ha parlato del calciomercato appena concluso. Diversi gli affari portati a termine del club sardo, che si è mosso in maniera numericamente importante durante la sessione invernale. Giulini, parlando a Videolina, ha spiegato le proprie mosse di mercato, partendo ...

Cagliari - Mercato : Luca Pellegrini e gli altri Under 23 per puntare alla salvezza : 'Giovani Promesse', l'iniziativa della Gazzetta dello Sport in collaborazione con Gilette volta alla scoperta degli Under 23 italiani e stranieri che giocano in Serie A, fa tappa a Cagliari. La squadra di Maran è stata una delle più attive in questa ...

CalcioMercato Cagliari - il ds Carli attacca Diego Farias : “la sua richiesta di andare via ci ha dato fastidio” : Il direttore sportivo del club sardo ha attaccato duramente Farias, sottolineando come alla società rossoblù non sia piaciuto il suo comportamento Si è chiuso in maniera positiva il Calciomercato per il Cagliari, riuscito ad ingaggiare nell’ultima giornata di trattative Luca Pellegrini e Thereau. Due arrivi importanti, ma anche due cessioni eccellenti come quelle di Sau e Farias, che hanno modificato il reparto offensivo di ...

CalcioMercato Cagliari - ufficiale : dalla Fiorentina arriva Théréau in prestito : Cagliari - Tecnica ed esperienza per il Cagliari, che ingaggia - a titolo temporaneo fino a giugno 2019 - Cyril Théréau . L'attaccante francese, classe 1983, con un passato al Chievo e all' Udinese , ...

CalcioMercato - i colpi dell'ultimo giorno : Romulo alla Lazio - Thereau al Cagliari : Si sono chiuse le porte del Calciomercato invernale in Serie A. Nell'ultimo giorno di trattative, il grande botto non è arrivato ma tante squadre sono riuscite a puntellare le rose nei ruoli più ...

CalcioMercato - Sau alla Sampdoria. Il Cagliari acquista Cacciatore : Stasera alle 20 cala il sipario sul Calciomercato. Ultime ore, ultime trattative per chiudere gli affari in ballo e definire le rose. sau blucerchiato - La Sampdoria , dopo aver ceduto Kownacki al ...

CalcioMercato Roma - ufficiale la cessione di Luca Pellegrini al Cagliari : la nota del club giallorosso : L’esterno difensivo si trasferisce in rossoblù con la formula del prestito fino al termine della stagione La Roma ha reso noto “di avere sottoscritto, con il Cagliari Calcio, il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive di Luca Pellegrini“. L’esterno basso ha esordito in prima squadra in questa stagione in Roma-Frosinone, arrivando a collezionare ...

