Maxi concorso Carabinieri | 3 700 posti disponibili | scadenza 21 aprile

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) Il 22 marzo scorso viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.23) il bando di unper allieviquale ottima opportunità di lavoro per tantissimi giovani disoccupati e/o inoccupati. In quest'articolo si esamineranno le prove da affrontare, i titoli da possedere e come presentare domanda di partecipazione.allievi, i requisiti Ciascun interessato al reclutamento di tremilasettecento (3.700) allievidovrà possedere degli particolari requisiti. Nello specifico l'art. 2 del bando precisa che il candidato dovrà:aver raggiunto alla data didella domanda la maggiore età, quindi aver compiuto diciotto (18) anni e non aver superato il ventiseiesimo (26) anno di età; godere dei regolari diritti civili e politici; diploma di istruzione secondaria di primo grado relativamente ai militari (VFP1/VFP4) in servizio o congedo; nel ...

marinelli1957 : Maxi concorso Carabinieri: 3700 posti per militari e civili, requisiti e prove di selezione - puntoagronews : Cava de' Tirreni. Maxi concorso al comune: in 20mila per 58 posti - libellula58 : RT @PascaliLuciana: Maxi concorso Carabinieri: 3700 posti per militari e civili, requisiti e prove di selezione via @fanpage -