Martina : «Un governo-ombra del centrosinistra per sfidare Lega e 5 Stelle» : Si dovrebbe occupare dell'agenda sociale, del lavoro, dell'economia. sfidare il governo sul salario minimo Legale, coinvolgendo sindacati e impresa e siglando un nuovo patto per lo sviluppo. ...

Martina vuole un Pd 'rinnovato e forte'. 'Il governo sta tradendo il Sud' : BRINDISI - 'rinnovato, forte, capace di lavorare sui temi fondamentali'. Questo è il Pd che ha in mente Maurizio Martina, segretario reggente del Partito Democratico che domenica prossima, 3 marzo, ...

Martina denuncia il caso Parmalat e attacca : 'Di Maio e governo contro interessi italiani' : Maurizio Martina ha lasciato la carica di segretario del Partito Democratico in un momento particolarmente difficile per la sinistra italiana, alla vigilia di un congresso interno nel quale lo stesso Martina è candidato, in alternativa a Nicola Zingaretti e a Roberto Giachetti. La debacle dello scorso 4 marzo ha rappresentato un punto così basso che, in seno al Pd, si sono aperti accesi dibattiti relativi alla necessità di intraprendere una ...

Martina a Macron : “Italia - governo scellerato - ministri incompetenti” : Maurizio Martina, candidato alle primarie per il ruolo di nuovo segretario del Partito Democratico, invia una lettera al presidente Emmanuel Macron, il cui contenuto sembra proprio voler confermare le parole pronunciate su Twitter da Giorgia Meloni."Gentile Presidente Macron, le scrivo sapendo del sentimento che unisce tantissimi italiani oggi che non si riconoscono negli attacchi ingiustificati e gratuiti dell"attuale governo del nostro paese ...

Tav - Martina : "Governo non è in grado di gestire queste scelte - vadano a casa" : Le reazioni politiche dalla Sala Stampa di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Brexit - dubbi sul futuro di 700 mila italiani. Martina : "Cosa sta facendo il governo Conte?" : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è dietro l'angolo, ma il governo britannico è ancora in alto mare. L'accordo raggiunto con l'UE è stato bocciato e una Brexit senza accordi è ormai più che probabile, anche se in queste ore si stanno cercando alternative almeno per quanto riguarda la delicata questione del confine irlandese, che rischia di provocare scontri e rivolte.Di fronte alla possibilità molto concreta di una Brexit senza ...

Governo - Salvini : Martina mi vuole sfiduciare? Dormo lo stesso : Roma, 4 feb., askanews, - 'Martina mi vuole sfiduciare? Pensate, stanotte ho dormito sereno lo stesso!'. Lo ha detto su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Martina (PD) : "Governo senza strategia" : Maurizio Martina questa mattina ha scritto un lungo post per commentare la notizia del giorno, ossia i dati Istat sul Pil che decretano ufficialmente l'inizio della recessione tecnica per l'Italia. Il candidato alla segretaria del PD ha scritto:"L’Italia entra in recessione dopo 14 trimestri consecutivi di crescita. Dati alla mano, la contrazione inizia con le prime scelte di questo governo e con gli effetti determinati sullo spread. Anziché ...

Martina : "Governo senza strategia" : Maurizio Martina questa mattina ha scritto un lungo post per commentare la notizia del giorno, ossia i dati Istat sul Pil che decretano ufficialmente l'inizio della recessione tecnica per l'Italia. Il candidato alla segretaria del PD ha scritto:"L’Italia entra in recessione dopo 14 trimestri consecutivi di crescita. Dati alla mano, la contrazione inizia con le prime scelte di questo governo e con gli effetti determinati sullo spread. Anziché ...

Economia - Martina : "Governo della propaganda ci ha portato in recessione" - : "Dati alla mano, la contrazione inizia con le prime scelte di questo governo e con gli effetti determinati sullo spread. Anziché riparare l'Italia dal difficile ciclo economico che si è aperto, questo ...

Diciotti - la Lega ai 5 Stelle : «Processare Salvini è processare il governo» Video Sea Watch - Orfini : io e Martina indagati : I capigruppo della Lega al Senato e alla Camera Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari: se le nostre azioni politiche «scatenano le reazioni scomposte sotto gli occhi di tutti», questo conferma «la bontà del nostro operare»

Diciotti - la Lega ai 5 Stelle : «Processare Salvini è processare il governo» Sea Watch - Orfini : io e Martina indagati : I capigruppo della Lega al Senato e alla Camera Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari: se le nostre azioni politiche «scatenano le reazioni scomposte sotto gli occhi di tutti», questo conferma «la bontà del nostro operare»

Sea Watch - il governo viola la legge a dirlo è Maurizio Martina (PD) : Sea Watch, Martina (PD) a Siracusa: “Propaganda sulla pelle dei migranti, governo viola la legge” “Non è accettabile che un grande Paese come l’Italia gestisca così una situazione del genere”, dice Maurizio Martina del Partito democratico, commentando lo stallo della Sea Watch. “A violare la legge è il governo italiano”, continua l’ex segretario dem che oggi inizia, insieme ad altri parlamentari ...

Martina : Sea Watch - governo viola legge : 10.40 "Chi sta violando la legge è il governo Italia": così, da Siracusa, il candidato segretario Pd Martina,parlando della Sea Watch e dei 47 migranti a bordo. "Sono qui per tenere alta l'attenzione e cercare di dare una mano con le tante associazioni che lavorano su questo fronte. La cosa fondamentale, è mettere in sicurezza queste persone e evitare che si giochi sulla loro pelle un altro tempo di questa campagna elettorale sbagliata, armata ...