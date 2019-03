Martina Colombari | “Costacurta non ha mai tifato Milan”

calcioweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019), nota attrice e moglie dell’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta, intervistata da “La Stampa” rivela: “Costacurta milanista? Ci ha giocato ma non credo abbia maiMilan, neanche da bambino. Penso sia abbastanza neutro . Mio figlio prima haInter, poi Milan…. Ama lo sport”. E aggiunge: “Quando vivevo a Riccione con i miei in casa c’erano solo due colori, il bianconero. Mi è capitato anche di lavorare per la Juventus e c’è sempre stato affetto”. La Miss Italia del 1991 era allo Stadium a vedere la partita del campionato femminile tra Juventus e Fiorentina: “E’ stata una grande occasione per le bambine che giocano a calcio. Ora non c’è più differenza e per fortuna non si parla più di maschione o lesbiche. Se una bambina ti chiedere di giocare a calcio va solo ...

GoalItalia : La rivelazione di Martina #Colombari: 'Non credo che Costacurta tifi #Milan' ?? - Lucatt_ : RT @GoalItalia: La rivelazione di Martina #Colombari: 'Non credo che Costacurta tifi #Milan' ?? - gringoserra78 : RT @GoalItalia: La rivelazione di Martina #Colombari: 'Non credo che Costacurta tifi #Milan' ?? -