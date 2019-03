Maradona | Argentina da film horror | non la guardo | non vinceranno più

Il pronipote di Maradona strabilia l'Argentina : 4 gol con la maglia del River Plate : Il nipote di Maradona segna quattro gol con la maglia del River . Sembra niente detto così, ma per gli argentini è una storia pazzesca. Come se il nipote di Francesco Totti giocasse nella Lazio o una ...

Argentina - Aguero non convocato : Maradona attacca Scaloni : Il 'Pibe de Oro' ha attaccato senza mezzi termini il commissario tecnico dell'Albiceleste: 'Non convocare Aguero è una mancanza di rispetto nei confronti del mondo del calcio'. Sul ritorno in ...