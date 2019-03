Manuel Bortuzzo in sedia a rotelle con Gabriele Detti | «Pronti a tornare»

Manuel Bortuzzo in sedia a rotelle torna a Ostia con Gabriele Detti : "Volere volare pronti a tornare" : "Volere volare pronti a tornare". Franco Bortuzzo, padre di Manuel, scrive così sui social sulla foto che immortala il figlio in sedia a rotelle in compagnia del nuotatore Gabriele Detti. La foto è stata scattata davanti al polo natatorio di Ostia. Manuel sorride con una smorfia divertita insieme all'amico e compagno di tanti allenamenti Gabriele Detti, proprio davanti alla piscina che anno condiviso per anni.Manuel Bortuzzo, il ...

Manuel Bortuzzo su La7 : “Guardo avanti e cerco tutte le cose più belle possibili. E sono molte di più di quelle brutte” : Accolto da un lunghissimo e commosso applauso, Manuel Bortuzzo, la 19enne promessa del nuoto rimasta paralizzata alle gambe dopo essere stato colpito a Roma da un proiettile sparato da due ragazzi lo scorso 3 febbraio, è stato ospite di Massimo Giletti a “Non è l’arena”, su La7. Manuel ha spiegato le ragioni per cui non si è lasciato avvincere dallo sconforto: “Ho guardato avanti. Ho cercato tutte le cose più belle che ...

Non è l'Arena - gli ascolti di Massimo Giletti con Manuel Bortuzzo in studio : l'abbraccio da brividi : Buoni ascolti per Massimo Giletti. La puntata di Non è l'Arena di ieri 17 marzo arriva al 5.6% di share e a 1.085.000 spettatori raggiunti. Ieri il conduttore ha trattato all'interno del talk di La7 alcuni dei temi caldi del momento. Ad aprire il programma l'intervista di Giletti a Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo : «Per prima cosa ho detto a Martina che l’amo» : Il primo pensiero, dopo essere stato colpito da un proiettile per uno scambio di persona, è andato a lei, a Martina, la fidanzata. Manuel Bortuzzo è stato per la prima volta ospite in uno studio televisivo, a Non è l’Arena, su La 7, dopo l’aggressione dello scorso 3 febbraio, a Roma. Il midollo del nuotatore diciannovenne è stato lesionato da un colpo di pistola, mentre era fuori da un pub con cui stava passando la serata con la fidanzata e gli ...

Manuel Bortuzzo : "Ai miei aggressori direi - io sono ancora qua" : "Ho guardato avanti e ho cercato tutte le cose più belle che potevano esserci e che mi aspettano e sono molto di più di quelle brutte che ho passato. Sicuramente l'essere atleta mi ha aiutato a guardare avanti, a reagire così. Adesso combatto contro me stesso, contro il tempo, come ho fatto sempre in acqua". Così Manuel Bortuzzo ha raccontato come ha saputo reagire all'aggressione, avvenuta a Roma, che lo ha lasciato ...

Manuel Bortuzzo : "Guardo alle cose belle che mi aspettano" : Come si fa a reagire come Manuel Bortuzzo ? A sorridere alla vita dopo che ti hanno sparato addosso senza motivo, costringendoti alla sedia a rotelle a 19 anni? E' lui stesso a spiegarlo, per la prima ...

Non è l'Arena 17 marzo 2019 diretta : in studio Manuel Bortuzzo con Massimo Giletti : Non è l'Arena, gli ospiti di domenica 17 marzo 2019 Tra gli ospiti in puntata ci saranno tra gli altri l'opinionista fissa ed ex parlamentare Nunzia De Girolamo , per parlare di cronaca la ...

Bebe Vio e il nuotatore Manuel Bortuzzo : “Il dono più bello della vita : il sorriso” : «Il dono più bello della vita «IL SORRISO». Non è mai finita se non lo decidi tu. Energia pura. Gradita visita di Bebe Vio campionessa di vita». Così su Facebook il papà di Manuel Bortuzzo, Franco, posta una foto del figlio con Bebe Vio, la campionessa di scherma che ha fatto visita a Manuel presso il centro di riabilitazione Santa Lucia a Roma. ...

Manuel Bortuzzo incontra Bebe Vio - il nuotatore realizza il sogno al Santa Lucia : Manuel Bortuzzo ha incontrato Bebe Vio, il nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato ferito da un colpo di pistola aveva espresso il desiderio di incontrare la Campionessa Paralimpica. All’Ospedale Fondazione Santa Lucia di Roma il 19enne ha ricevuto la visita della schermitrice e il momento è stato immortalato da alcune foto che sono state pubblicate sui social da papà Franco. Clicca qui per mettere “Mi ...

Manuel Bortuzzo - la visita di Bebe Vio durante la riabilitazione : Manuel Bortuzzo, la visita di Bebe Vio durante la riabilitazione La campionessa paralimpica di scherma ha incontrato il nuotatore che ha perso l'uso delle gambe dopo essere stato ferito da un colpo di pistola. Il padre del giovane ha pubblicato su Facebook una foto dei due scrivendo: "Il dono più bello della vita ‘il ...

Sorpresa per Manuel Bortuzzo - durante la riabilitazione spunta Bebe Vio : Bebe Vio fa una visita a Sorpresa a Manuel Bortuzzo: il dolce incontro tra il nuotatore e la schermitrice documentato da papà Franco “Il dono più bello della vita”IL SORRISO”non è mai finita se non lo decidi tuenergia pura gradita visita di Bebe Vio campionessa di vita #tutticonManuel”. Con questa frase e con una bellissima foto su Facebook Franco Bortuzzo, padre di Manuel, documenta sui social la visita di Bebe Vio al figlio, ...

Manuel Bortuzzo - la visita di Bebe Vio. "Sei una campionessa di vita" : Bebe Vio , fuoriclasse paralimpica, ha fatto visita Manuel Bortuzzo , lo sportivo promessa del nuoto italiano che nella notte tra il 2 e il 3 febbraio è stato reso paraplegico da una pallottola ...

