Mafia | incendiata a Palermo auto attivista di Libera Ma lei non arretra | Fiamme

(Di domenica 24 marzo 2019) Giovedì scorso, in occasione della giornata in memoria delle vittime della, aveva guidato il corteo organizzato da. Il giorno dopo, nel cuore della notte, le hanno bruciato l'che era parcheggiata sotto casa. Vittima dell'atto intimidatorio è Chiara Natoli, la giovanediche era stata anche intervistata da Rai 3."Ricordare le vittime della- aveva dichiarato - vuol dire impegnarsi concretamente per i diritti e la giustizia sociale". Poi l'attentato incendiario che ha distrutto la Nissan Pixo della giovane, avvenuto a pochi passi dalla caserma della Guardia di finanza che si trova nel popolare quartiere del Borgo Vecchio, di fronte al porto. "Una sfida per tutti noi - ripete don Luigi Ciotti, fondatore di- ma noi siamo molti di più. Giovedì, c'erano quasi ventimila studenti nel centro di, ...

