Lupo avvistato a Ravenna | fotografato dai Carabinieri in pineta

(Di domenica 24 marzo 2019) Un esemplare die’ stato di recentenelladi. E’ quanto si legge su media locali e trova conferma daidell’ufficio Biodiversità di Punta Marina-che hanno diffuso una foto scattata nella riserva naturale lo scorso 8 marzo: un’immagine che ha permesso di documentare “per la prima volta con certezza la presenza della specie nelle pinete demaniali a ridosso delle spiaggeti”, spiegano i militari.La segnalazione è stata confermata in seguito a valutazione con esperti circa la possibilità di diffondere la notizia, “affinché prevalga l’accettazione dell’evento come naturale conseguenza delle modificazioni ambientali e socio-economiche del territorio, piuttosto che l’avversione”.L’esemplare, infatti, non rappresenta un pericolo per l’uomo. Il suo arrivo si ...

