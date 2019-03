Lunedì nero per il trasporto aereo | sciopero nazionale | 95 voli Alitalia cancellati

Lunedì nero per il trasporto aereo - domani sciopero nazionale : 95 voli Alitalia cancellati : Lunedì nero per il trasporto aereo. domani 25 marzo saranno cancellati 95 sui 550 dei voli Alitalia durante le 4 ore, dalle 10 alle 14, di sciopero nazionale indetto dai sindacati di categoria. Alitalia ha previsto un piano straordinario che prevede per tutti i passeggeri la riprotezione nella stessa giornata.Lo sciopero del trasporto aereo riguarderà sia le tratte nazionali sia internazionali, garantite invece quelle ...

Tutto il nero d'Italia. Cosa c'è nel Foglio di Lunedì : I fascismi di ieri e di oggi. Il malloppo nascosto, l’eterno sommerso che ha fatto girare il paese, quando il paese girava. L’altra pelle delle persone che dice quanto siamo stati e siamo ancora razzisti. Variazioni sul colore del buio nel nostro presente. Un racconto in forma di ballata di Sandro V

Lunedì nero per chi viaggia in aereo : Disagi per chi viaggia oggi in aereo per lo sciopero che coinvolge il personale navigante di Air Italy, Alitalia e Vueling. Mentre Alitalia si fermerà solo per 4 ore, dalle 13 alle 17, Air Italy e ...