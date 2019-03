Lunedì 25 marzo sciopero di tutto il trasporto aereo

Isola dei Famosi sta per finire : Lunedì 25 marzo ci saranno 4 eliminazioni : Isola dei Famosi semifinale: 4 eliminazioni lunedì 25 marzo 2019 L’Isola dei Famosi volge al termine. lunedì 25 marzo 2019 andrà in onda su Canale 5 la semifinale del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, con la collaborazione di Alvin, Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Per i naufraghi ancora in gioco è arrivato il momento della resa […] L'articolo Isola dei Famosi sta per finire: lunedì 25 marzo ci saranno 4 eliminazioni ...

mediaset - RETE 4 * " QUARTA REPUBBLICA ' : « Lunedì 25 MARZO LE INTERVISTE A MANFRED WEBER E MATTEO SALVINI » - : Domani, LUNEDÌ 25 MARZO, in prima serata su RETEquattro, nuovo appuntamento con "QUARTA REPUBBLICA", il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro. Al centro della puntata, un'intervista al candidato del Partito popolare europeo alla guida della prossima Commissione Ue MANFRED WEBER, che parlerà ...

Paolo Fox oroscopo domani : le previsioni di Lunedì 25 marzo : oroscopo domani Paolo Fox, 25 marzo: previsioni segno per segno Con quale spirito si aprirà l’ultima settimana del mese di marzo? A dirlo ci pensa Paolo Fox con il suo oroscopo di domani, 25 marzo. ARIETE: è un inizio di settimana davvero promettente. L’anno, come si sa, offrirà solo soddisfazioni part-time. La Luna sarà favorevole. TORO: domani inizierà sottotono una settimana pressoché positiva con il classico transito di Urano ...

Aerei - confermato lo sciopero di Lunedì 25 marzo : 100 i voli cancellati : Domani, lunedì 25 marzo, sarà un lunedì nero per chi deve viaggiare in aereo. Nelle scorse ore, infatti, è stato confermato lo sciopero nazionale di quattro ore (dalle 10 del mattino alle 2 del pomeriggio) proclamato da piloti e assistenti di volo aderenti a varie sigle sindacali (che hanno anche organizzato un presidio a Roma). Almeno 100 i voli cancellati. sciopero nazionale Quello di domani sarà uno sciopero unitario che creerà non pochi ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Lunedì 25 e martedì 26 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1912 de Il SEGRETO di lunedì 25 e martedì 26 marzo 2019: Alla veglia funebre di Donna Francisca Montenegro, tra sospetti e tristezza, si fa viva una vecchia conoscenza a Puente Viejo. E Raimundo e Fernando fanno finta di esserne stupiti… Antolina è decisa a farsi amare da Isaac, ma lui non fa che rifiutarla… Onesimo e Meliton ritrovano Amancio, il padre di Elsa… Da non perdere: diventa fan della ...

Meteo - le previsioni di Lunedì 25 marzo : ultime news - Sky Tg24 - : Tempo in peggioramento a inizio settimana per l'arrivo di un fronte freddo che porterà pioggia e rovesci a partire dalla serata a iniziare dal Nord. Le precipitazioni poi raggiungeranno il Centro tra ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Lunedì 25 e martedì 26 marzo 2019 : anticipazioni puntata 672 di Una VITA di lunedì 25 e martedì 26 marzo 2019: Diego spiega al fratello Samuel che i numeri sul disegno del pendente “Anita” stanno ad indicare la combinazione della cassaforte di Jaime. All’interno, i due trovano la lettera che il padre aveva scritto loro… Blanca Dicenta scopre che Diego si è svegliato e così decide di andare da lui… Simon bacia ancora Elvira e Adela vede ...

Lo sciopero del trasporto aereo di Lunedì 25 marzo : Roma, 24 mar., askanews, - Cancellazione di molti voli e conseguenti disagi per i passeggeri delle linee aeree a causa dello sciopero nazionale in tutto il settore del trasporto lunedì 25 marzo. L'...

DOMANI - LUNEDI 25 MARZO 2019 - GIORNATA DI LUTTO CITTADINO A MARSALA IN MEMORIA DI NICOLETTA INDELICATO : IL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO ALBERTO DI GIROLAMO IN CONCOMITANZA CON LO SVOLGIMENTO DEI FUNERALI DELLA GIOVANE, BARBARAMENTE UCCISA DOMENICA SCORSA DOMANI, Lunedì 25 MARZO 2019 a MARSALA sarà GIORNATA ...

Sciopero del trasporto aereo Lunedì 25 marzo. A terra quasi 100 voli Alitalia : Disagi in vista per chi volerà lunedì 25 marzo a causa dello Sciopero nazionale in tutto il settore del trasporto. I lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo si fermeranno dalle 10 alle 14 e, nella stessa fascia oraria, Anpac e Apnav hanno confermato lo Sciopero di quattro ore per piloti e assistenti di volo Alitalia. «...

