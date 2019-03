Lory Del Santo | Il dolore per la morte dei figli è incessante

La vita in Diretta - Lory Del Santo e l'incessante dolore per la perdita dei figli : Ieri 22 marzo Lory Del Santo è stata ospite a La vita in Diretta. Intervistata da Francesca Fialdini, l'ex concorrente del Gf Vip è tornata a parlare della morte dei giovani figli. Sfogliando l'album dei ricordi, la Del Santo ha esordito dicendo: "Ricordi che a volte è meglio non ricordare". Lory si

Lory Del Santo piange per il figlio Loren/ "Devin si è un po' incattivito ma..." : Lory Del Santo e la morte del figlio Loren: ne ha parlato a La Vita in Diretta. "Devin si è un po' incattivito ma...", ha raccontato la showgirl

Lory Del Santo commossa a La Vita in Diretta : “Ho sognato Loren - è accanto a me” : Lory Del Santo a La Vita in Diretta torna a parlare commossa dei figli Loren e Conor Lory Del Santo è stata ospite de La Vita in Diretta nella puntata odierna per sfogliare l’album dei ricordi insieme a Francesca Fialdini. “Ricordi che a volte è meglio non ricordare”, inizia con queste parole l’intervista dell’ex protagonista del […] L'articolo Lory Del Santo commossa a La Vita in Diretta: “Ho sognato ...

Chi era Loren - il figlio di Lory Del Santo : Biondo, bellissimo e sorridente, Loren era il figlio di Lory Del Santo . Un ragazzo pieno di vita e pronto a conquistare il mondo , schiacciato da una malattia che l'ha portato via a soli 19 anni. Da anni Loren viveva negli Stati Uniti, a Miami, dove studiava presso la scuola superiore Miami Beach High School . Praticava ...

Lory Del Santo e la morte del figlio Loren/ "Sono una moribonda - fingo di star bene" : Lory Del Santo e la morte del figlio Loren: ne parlerà a La Vita in Diretta? Recentemente ha rivelato: "Sono una moribonda, fingo di star bene"

Barbara d’Urso : “Lory abituata a uomini di quell’età”. Del Santo risponde : Barbara d’Urso stuzzica Lory Del Santo a Pomeriggio 5: “abituata a uomini di quell’età”. La risposta dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Barbara d’Urso stuzzica, Lory Del Santo risponde col sorriso. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 è stata mandata in onda una clip sul figlio ventenne di Rocco Siffredi, Leonardo, che recentemente ha iniziato […] L'articolo Barbara d’Urso: ...

"Concedersi a un uomo per lavoro? Basta dire di no". Lory Del Santo e quell euro aneddoto su Sergio Leone : In tema di violenza sulle donne e in epoca Metoo, sono molte le personalità del mondo dello spettacolo che discutono, con il senno di poi, sull'argomento. E lo fa anche Lory Del Santo . L'ex gieffina, ...

Federica Panicucci contesta Lory Del Santo : “Insegno la meritocrazia” : Lory Del Santo criticata da Federica Panicucci: lo sfogo a Mattino 5 La seconda parte di Mattino 5 oggi è stata dedicata a Lory Del Santo e alle ultime affermazioni choc della showgirl. L’ex gieffina ha ammesso che nel lavoro scendere a compromessi concedendosi può comunque essere una possibilità. Lory Del Santo ha però voluto sottolineare che per riuscire nella professione serve il talento, ma non ha voluto condannare chi decide di ...

Lory Del Santo dice la sua : 'Non c'è nulla di male a concedersi per fare carriera' : ... che ormai vanno avanti da un anno, e che mantengono il focus sulle avance fatte alle donne nel mondo dello spettacolo. La Del Santo a riguardo risponde alle domande d i Peter Gomez e svela anche ...

'La Confessione' - Lory Del Santo : "Favori sessuali? In tv ho iniziato con Antonio Ricci a 'Drive in'" : Non solo di amore e di molestie, ma anche di favori sessuali ha parlato Lory Del Santo ieri sera, intervistata da Peter Gomez nella puntata de La Confessione andata in onda sul Nove, sulla sua vita sentimentale tanto chiacchierata ma davvero poco conosciuta, nel dettaglio, al grande pubblico.Così, dopo aver detto la sua sul movimento #MeToo e dopo aver mandato un accorato appello ad Asia Argento - "ti prego, sii meno cattiva con gli ...

Lory Del Santo : «Concedersi sessualmente per la carriera? Giusto se si ottiene qualcosa» : «Se concedersi sessualmente porta a qualcosa non è sbagliato» farlo. E’ Lory Del Santo a dirlo a Peter Gomez durante la puntata della trasmissione La Confessione, in onda venerdì 1 marzo sul Nove. La soubrette, che ha avuto diverse relazioni con uomini potenti o dello spettacolo, rivela inoltre di aver detto no, in passato, a personaggi molto illustri, come Sergio Leone.

'La Confessione' - Lory Del Santo contro Asia Argento : "Le molestie sono una cosa - le violenze tutt'altro" : "Bisogna scindere fortemente quella che è la molestia da ciò che invece è violenza" - Con queste dure parole rivolge il suo messaggio direttamente ad Asia Argento Lory Del Santo, ospite del programma 'La Confessione' ed intervistata da Peter Gomez sui suoi amanti e amori passati. Tema del dibattito la sessualità in genere ma non solo, e allora il riferimento al movimento femminista #MeToo, portato avanti, tra le italiane, anzitutto ...

Lory Del Santo e i suoi amanti : "Silvio Berlusconi il migliore di tutti - Renzo Arbore troppo timido" : Un fiume in piena Lory Del Santo che, ospite di una nuova puntata del programma condotto da Peter Gomez, La Confessione, in onda sul 9, si è raccontata senza filtri, soprattutto sul cuore. Tema dell'intervista tutti i suoi amori, veri o presunti che siano stati. Si va da Gianni Agnelli a Bettino Craxi, da Silvio Berlusconi all'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump, senza dimenticare il grande amore di Lory Del Santo, Eric Clapton, ...

Lory Del Santo : "Sesso in cambio di un lavoro? Sì - se si ottiene qualcosa in cambio..." : 'Ma è giusto o sbagliato concedersi sessualmente per fare carriera' , chiede Peter Gomez alla sua ospite Lory Del Santo , che risponde secca: 'Io non trovo che ci sia niente di sbagliato se ...