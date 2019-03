Lorella Cuccarini lancia una frecciatina velata a Barbara D'Urso? Ecco cosa dichiara : FUNWEEK.IT - Di recente Barbara D'Urso ha avuto ospite Heather Parisi nel salotto di Canale 5: la ballerina di origini americane ha - tra una dichiarazione e l'altra - tirato...

Lorella Cuccarini : età - figli e tumore. La carriera da attrice : Lorella Cuccarini: età, figli e tumore. La carriera da attrice Chi è Lorella Cuccarini e tumore Lorella Cuccarini, da più di 20 anni, ha stregato il pubblico italiano. attrice, conduttrice televisiva, cantante, ballerina, showgirl, l’ elenco delle sue attività sembra infinito. L’artista romana ha lottato in questi anni contro un terribile tumore alla tiroide, ma grazie anche al sostegno della sua famiglia è felice e non accenna a cambiare il ...

Maurizio Costanzo pungola Lorella Cuccarini : 'Ognuno faccia il suo mestiere' : Qualche giorno fa la nota showgirl Lorella Cuccarini, "la più amata dagli italiani", si è resa involontariamente protagonista di una gaffe televisiva dinanzi ai telespettatori del programma "Otto e mezzo", condotto da Lilli Gruber. Nello specifico, Lorella aveva sbottato rivendicando il diritto al voto, in quanto espressione della sovranità popolare. Fin qui nulla di clamoroso, salvo affermare immediatamente dopo che in Italia, prima delle ...

Heather Parisi attacca Rita Pavone e Lorella Cuccarini : "Siete razziste" : possibile mettere nello stesso calderone Rita Pavone , Lorella Cuccarini , Heather Parisi e Greta Thunberg? Sì, è possibile. Lo dimostra la polemica social scatenata dalla cantante de La partita di ...

Lorella Cuccarini - la passione politica stroncata da Maurizio Costanzo : 'Ognuno faccia il proprio mestiere' : di Alessio Esposito Lorella Cuccarini e la politica , un connubio che continua a far discutere. Stavolta a intervenire è stato Maurizio Costanzo che, dalle pagine del settimanale Chi, ha così commentato la nuova passione della showgirl: 'C'è ...

Lorella Cuccarini contro le critiche : "Invito i social a fare qualcosa di utile nel sociale" : 'Il diritto al voto è un diritto acquisito, e penso che sia importante ricordare che le elezioni che abbiamo fatto lo scorso anno si sono tenute a quasi 10 anni dalle precedenti', aveva sbottato ...

Heather Parisi tuona contro Lorella Cuccarini e Rita Pavone : 'Provo vergogna per loro' : Altri personaggi magari parlano di politica, ma io quando vado in televisione parlo di quello che conosco'. Maria Rita Gagliardi Leggi NewNotizie.it anche su Google News , Segui NewNotizie su ...

Lorella Cuccarini e il like al tweet di Rita Pavone su Greta Thunberg. Heather Parisi : “Provo vergogna per loro” : La storia è nota. Rita Pavone, dopo aver definito Greta Thunberg “un personaggio da film horror” e aver suscitato una giusta ondata di indignazione si è scusata dicendo: “Ho fatto una gaffe enorme perché non sapevo che avesse la sindrome di Asperger, nessuno l’ha detto mai in televisione. Io mi ricordavo la ragazzina con le treccine di un film e ho detto che mi metteva a disagio. Non direi mai una cosa così e trovo cattivo…”. ...

Heather Parisi : "Provo vergogna per Rita Pavone e Lorella Cuccarini" : "La diffidenza, il disprezzo nei confronti del diverso, la paura dell'estraneo e la tendenza a sentirsi meglio degli altri, sono sintomi inequivocabili di razzismo. A Greta Thunberg è stata diagnosticata sindrome Ausberger e OCD. Provo vergogna per Rita Pavone e chi ha messo like". Così Heather Parisi interviene sulla gaffe social commessa da Rita Pavone. La cantante ieri aveva scritto un tweet di dubbio gusto contro Greta Thunberg, salvo ...

Non è la D’Urso Heather Parisi contro Lorella Cuccarini : Al nuovo programma “Live – Non è la D’Urso” Heather Parisi che ha raccontato la sua verità. Tanti gli argomenti toccati, dalla maternità assistita al mondo gay, fino al rapporto con la ex collega Lorella Cuccarini. La Parisi ha lanciato subito una stoccata: «Io parlo solo delle cose che so». Le Nemiche amatissime Heather Parisi e Lorella Cuccarini tornarono a far parlare della loro rivalità, dopo la clip riassuntiva la ...

Maurizio Costanzo contro Lorella Cuccarini : Dopo Heather Parisi anche Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua, dalle pagine del settimanale “Chi” la sua opinione riguardo Lorella Cuccarini che nelle ultime settimane più volte intervenuta all’interno di dibattiti tv di stampo politico. Con tanto di clamorosa gaffe, su La7, dove ha affermato che in Italia non si è votato per 10 anni. “C’è un vecchio adagio che dice ‘Ognuno faccia il suo mestiere’. Lorella Cuccarini, donna di ...

Maurizio Costanzo rimprovera Lorella Cuccarini : 'Dovrebbe stare più attenta a quel che dice' : Il commento di Maurizio Costanzo su Lorella Cuccarini ' Dovrebbe stare più attenta a quel che dice ', ha esordito il marito di Maria De Filippi, non facendo riferimento, però, all'ideologia politica ...