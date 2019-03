Lo sciopero del trasporto aereo di lunedì 25 marzo

sciopero del trasporto aereo lunedì 25 marzo. A terra quasi 100 voli Alitalia : Disagi in vista per chi volerà lunedì 25 marzo a causa dello Sciopero nazionale in tutto il settore del trasporto. I lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo si fermeranno dalle 10 alle 14 e, nella stessa fascia oraria, Anpac e Apnav hanno confermato lo Sciopero di quattro ore per piloti e assistenti di volo Alitalia. «...

Oristano - malato di Sla : "Pronto a iniziare lo sciopero della fame" : Lo chef Paolo Palumbo, 21 anni, chiede alle istituzioni di investire nella ricerca per curare questa terribile malattia

sciopero del trasporto aereo lunedì 25 marzo. A terra quasi 100 voli Alitalia : Disagi in vista per chi volerà lunedì 25 marzo a causa dello Sciopero nazionale in tutto il settore del trasporto. I lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo si fermeranno ...

Vittorio Feltri e lo sciopero del Giornale : 'Mai visto tanta stupidità. Fa bene Berlusconi...' : Segno che il corpo redazionale vive fuori dal mondo e pensa di andare avanti in eterno rifilando a Berlusconi l'onere di ricoprire il passivo gestionale. Non so se si tratti di ingenuità o di ...

sciopero Clima - Nardella : “Anche il commercio di Firenze plastic-free” : I punti del piano per Firenze ‘plastic-free’, come l’eliminazione dei prodotti di plastica monouso dai bandi comunali di acquisto di beni e servizi, “sono primi atti concreti che poi dovranno svilupparsi anche attraverso l’eliminazione dal circuito della grande distribuzione, del commercio”. Lo ha affermato il sindaco Dario Nardella, parlando a margine della presentazione della mostra ‘La Collezione San ...

sciopero aerei 25 marzo : stop del personale navigante di Alitalia e Air Italy : Nel mese di marzo ci sono già stati numerosi scioperi. Ad essere particolarmente coinvolto è stato fin qui il settore dei trasporti. Le proteste sindacali proseguiranno anche nella seconda decade, con una data in particolare da segnare in rosso sul calendario, ovvero quella di lunedì 25 marzo 2019. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del comparto aereo, con una mobilitazione a livello nazionale che avrà la durata di 4 ore. Lo stop si ...

sciopero per il clima - a Bergamo 3mila in piazza : delegazione incontra Gori / FOTO : Bergamo, 15 marzo 2019 - Tremila giovani secondo gli organizzatori hanno preso parte oggi alla marcia globale per il clima a Bergamo. Fumogeni verdi, striscioni sul futuro del pianeta e applausi : ...

AIGAE : “Si abbassano in Italia i livelli delle acque dei laghi. Abbiamo detto si ed aderiamo allo sciopero mondiale per l’ambiente” : “AIGAE partecipa a questo sciopero per l’Ambiente per una serie di motivi: c’è l’ambiente e ci sono i giovani. Proprio oggi sono scesi nelle piazze centinaia di migliaia di giovani per sottolineare l’importanza di quanto sia sentito questo tema. AIGAE è chiaramente al loro fianco. In Italia i laghi si stanno abbassando perché se cambia il clima diminuiscono le precipitazioni ed il livello delle acque diminuisce e si innescano una serie di ...

sciopero clima - Guido Barilla : “Importante comprensere il nesso che c’è tra scelte alimentari e benessere del Pianeta” : Migliaia di studenti sono in piazza oggi per manifestare e chiedere che i leader mondiali si attivino concretamente per arginare i cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo, rispettando gli accordi di Parigi. Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) plaude all’iniziativa dei ragazzi e del movimento #FridaysforFuture, con i quali condivide la preoccupazione degli effetti del climate change sul nostro Pianeta. “C’è ...

sciopero del clima - migliaia di studenti in piazza a Sassari : Sassari. migliaia di studenti in corteo anche a Sassari per Fridays for future, la manifestazione globale organizzata dai giovani di tutto il mondo per chiedere ai governi di salvare il pianeta dall'...

Chi è davvero Greta Thunberg - simbolo del dello sciopero globale per l'ambiente? : Grazie all'interessamento dei media Greta è divenuta popolare in tutta la Svezia e dopo il suo intervento alla Conferenza sull'ambiente tenuta a Katowice , Polonia,, anche nel resto del mondo. ...

Migliaia di studenti in piazza a Berna per lo sciopero del clima : Parole chiave Politica Neuer Inhalt Horizontal Line Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo? subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere ...

Vienna Cammarota (AIGAE) : “Oggi aderisco allo sciopero mondiale in difesa dell’ambiente e dico grazie a Greta” : “Oggi aderisco allo sciopero mondiale sull’Ambiente. E’ il primo sciopero internazionale di questo tipo. Ringrazio Greta per quello che sta facendo per tutti noi. Da una ragazza è giunta una grande lezione anche di etica. Il mio modo di aderire allo sciopero mondiale sull’Ambiente è quello di attraversare e raccontare i borghi dell’Appennino. Il rischio di spopolamento ma anche le politiche che si stanno mettendo in campo per evitare questo ...

La mappa delle mobilitazioni in Italia dello sciopero per il clima : Greta Thunberg ha contagiato anche gli studenti Italiani, che si apprestano a scioperare per il clima in tutta Italia. Da Milano a Roma, da Firenze a Genova, da Bari a Trieste, passando per Verona, Perugia, Parma, Rimini, Taranto, Brindisi, Mantova, Udine, Pisa, Modena, Monza e Novara, studenti e universitari salteranno le lezioni per unirsi simbolicamente alla 16enne svedese, diventata in pochi mesi la portabandiera della lotta ai ...