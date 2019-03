Liverpool | Pirlo | Gattuso | Ambrosini e Oddo giocano sui social a fare i Beatles

Liverpool -Milan - le glorie come i Beatles : da Pirlo a Gattuso sulle strisce pedonali : Non è Londra e non è Abbey Road, ma l'immagine è simile: i rossoneri come i Beatles negli anni '60. Al posto di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison ci sono Massimo Ambrosini, ...

Punizione Pirlo - l’ex centrocampista pennella ancora : spettacolo in Liverpool-Milan [VIDEO] : Punizione Pirlo – Si è giocato un match che ha regalato gol e spettacolo, sono scese in campo le glorie di Liverpool e Milan, partita avvincente e conclusa sul risultato di 3-2 con le reti di Robbie Fowler, di un Djibrjl Cissé che si è confermato sempre in grande forma e Steven Gerrard, idolo della Kop. E per il Milan? In rete Pippo Pancaro con un tiro a giro per il momentaneo 2-2 e Andrea Pirlo, per l’ex centrocampista una ...