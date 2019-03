LIVE Volley | Superlega 2019 in DIRETTA | definita la griglia dei playoff scudetto

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati ultima giornata - Modena verso il quarto posto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 26^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Ultimo turno di regular season, si definisce la griglia dei playoff scudetto anche se buona parte del tabellone è già delineata. Perugia è prima e Trento è seconda, i Block Devils e i dolomitici attendono però di scoprire quali saranno gli avversari che dovranno affrontare nei quarti di finale: saranno sicuramente Monza e ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati ultima giornata - si delinea la griglia per i play-off! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 26^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Ultimo turno di regular season, si definisce la griglia dei playoff scudetto anche se buona parte del tabellone è già delineata. Perugia è prima e Trento è seconda, i Block Devils e i dolomitici attendono però di scoprire quali saranno gli avversari che dovranno affrontare nei quarti di finale: saranno sicuramente Monza e ...

LIVE Civitanova-Dinamo Mosca - Champions League volley in DIRETTA : 3-0 - la Lube vola in semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Dinamo Mosca, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum le due squadre si contendono il passaggio del turno e la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale dove incrocerebbero il PGE Skra Belchatow: si preannuncia una partita particolarmente intensa, avvincente ed equilibrata tra due compagini desiderose ...

LIVE Novara-Stoccarda volley femminile - Champions League in DIRETTA : Egonu e compagne vogliono raggiungere Conegliano in semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Stoccarda, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile. Le piemontesi scenderanno in campo al PalaIgor per conquistare la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, in palio il pass per l’accesso tra le quattro grandi d’Europa e le ragazze di Massimo Barbolini non vogliono fallire l’appuntamento dopo la delusione ...

LIVE Monza-Belgorod volley 2-1 - Finale Challenge Cup 2019 in DIRETTA : brianzoli di nuovo avanti! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Belogorie Belgorod, Finale d’andata della Challenge Cup 2019 di volley maschile. I brianzoli scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e andranno a caccia dell‘impresa contro la forte formazione turca, l’obiettivo è quello di ottenere un risultato importante anche in vista del match di ritorno in programma settimana prossima: i ragazzi di coach Fabio ...