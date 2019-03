L' Italia si presenta all' Europa con la sua meglio gioventù

VIDEO Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019 : le 41 canzoni in gara. Italia rappresentata da Mahmood con “Soldi” : La vittoria al Festival di Sanremo della canzone “Soldi” ha aperto a Mahmood le porte dell’Eurovision Song Contest: l’italo-egiziano volerà a Tel Aviv, in Israele, città sede della manifestazione, e sarà proiettato direttamente in finale, dato che l’Italia gode del privilegio di saltare le semifinali. La serata finale è in programma il 18 maggio, e vi parteciperanno i 10 Paesi qualificati dalla prima semifinale (su ...

Cina : sindaco Sboarina al Quirinale - 'Verona oggi rappresenta tutti i Comuni d'Italia' (2) : (AdnKronos) - “Non ci sono parole per descrivere l’emozione di essere qui oggi, unico sindaco a rappresentare l’Italia dei Comuni. È una giornata storica, di quelle che non potrò mai dimenticare. Verona scrive oggi una pagina importante della cronaca nazionale e internazionale, e poterlo vivere da s

Cina : sindaco Sboarina al Quirinale - 'Verona oggi rappresenta tutti i Comuni d'Italia' : Verona, 22 mar. (AdnKronos) - A porte chiuse. E solo per una ristretta rappresentanza di autorità italiane e cinesi. Tra cui il sindaco di Verona Federico Sboarina, l’unico primo cittadino autorizzato a partecipare. Si è svolto al Quirinale l’incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattar

Italia-Finlandia - Mancini in conferenza stampa presenta il match : “è molto difficile giocare contro di loro” : L’Italia torna in campo per le qualificazione a Euro 2020, dopo Chiellini in conferenza anche Roberto Mancini, importanti indicazioni da parte del CT: “Dubbi? Li avevamo, ora li abbiamo risolti… abbiamo ancora tempo fino a stasera, poi bisognerà consegnare le liste. Abbiamo già deciso, la speranza è che chi andrà in campo faccia bene, ma siamo convinti di questo. Gli altri giocavano insieme da più tempo”. Su Kean: ...

Snowboard – Presentati a Salice i Campionati Italiani assoluti di Piancavallo 2019 : Campionati italiani assoluti di Snowboard Piancavallo 2019. A Sacile si é tenuta la presentazione ufficiale dell’evento. In arrivo atleti anche dalla Cina, Corea e Giappone Venerdì 22 marzo, la sala del ballatoio Biglia del Palazzo Ragazzoni-Flangini di Sacile ha ospitato la presentazione ufficiale dei Campionati italiani assoluti di Snowboard che si terranno dal 25 al 31 marzo 2019 a Piancavallo. A prendere la parola, per primi, ...

“Viva l’Italia” - Francesco Bonazzi presenta il libro sulla situazione economica del nostro paese : “Meglio di come pensiamo” : Un libro che difende l’Italia dai luoghi comuni. Non siamo il, malato d’Europa, ma certe colpe sono solo nostre, non della Germania”. Così Francesco Bonazzi che, durante la presentazione del suo nuovo libro Viva l’Italia, edito da Chiarelettere, cerca di smontare le dicerie sul nostro paese: dal debito pubblico alla sensazione di essere “il malato d’Europa”. “Abbiamo grandi ricchezze, che valgono ...

Pmi : Farnesina e Mise fanno tappa a Venezia per presentare 'L'Italia che funziona' (2) : (AdnKronos) - In particolare verranno illustrati gli incentivi che la Pubblica Amministrazione mette a disposizione per l’avvio di una nuova impresa, investimenti in innovazione, la crescita, il rafforzamento patrimoniale, gli investimenti in macchinari, impianti e software, l’internazionalizzazione

Pmi : Farnesina e Mise fanno tappa a Venezia per presentare 'L'Italia che funziona' : Venezia, 20 mar. (AdnKronos) - Venerdì 22 marzo, alle ore 10 nella sede di Unioncamere Veneto a Marghera fa tappa il roadshow “L’Italia che funziona” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Farnesina) e il Ministero dello Sviluppo Economico, per presentare alle imprese

"Caro lettore - possiamo presentarti qualcuno?". L'Italia si parla di nuovo - e stavolta anche l'Europa : Il confronto tra punti di vista divergenti è il sale della democrazia e del dibattito politico-sociale: dalle contrapposizioni può nascere un dialogo che ci aiuta a crescere e a diventare consapevoli di noi stessi e del rapporto che abbiamo con gli altri. Le occasioni per parlare di temi come i diritti civili, il futuro del Paese e le relazioni internazionali con chi la pensa in maniera diversa da noi non sono poi così ...

Bomi Italia - Med Platform I presenta a Consob documento OPA : Med Platform I Holding ha presentato alla Consob il documento relativo all' OPA volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili di Bomi Italia , società quotata all'...

Eurovision 2019 : date in Israele e conduttori. Chi rappresenta l’Italia : Eurovision 2019: date in Israele e conduttori. Chi rappresenta l’Italia Quando inizia l’Eurovision 2019 Dopo la scorsa edizione andata in scena a Lisbona sarà Tel Aviv a ospitare nel 2019 l’edizione dell’Eurovision che si terrà in Israele dal 14 al 18 maggio. Anche l’Italia parteciperà al contest internazionale di musica, seguitissimo in tutto il Mondo, e gareggerà il prossimo vincitore del Festival di ...

Il cinema Italiano presenta Moviement : il progetto per far vivere il cinema in sala dodici mesi l'anno : Detta in altre parole, Moviement è in primo luogo il tentativo di allineare il mercato italiano a quello di tutto il resto del mondo, cercando di riportare film e spettatori nei cinema nei tre ...