L’Italia millenial vince 2-0 | primi punti per Euro 2020

(Di domenica 24 marzo 2019) L'Italia di Roberto Mancini ha voglia di futuro. La nazionale che in tanti aspettavano dopo gli smarrimenti Mondiali e' forse nata nella notte di Udine; giovane e piena di promesse, quella del millennial Kean su tutti. A lasciarlo intuire, piu' del 2-0 sulla Finlandia che apre la corsa azzurra alla qualificazione per, sono le immagini simbolo di una serata dal gioco peraltro non brillantissimo: prima il gol di Nicolo' Barella, a 22 anni gia' leader del centrocampo a livello internazionale; poi il raddoppio di Moise Kean, quasi un ringraziamento dell'investitura da predestinato che il ct gli ha regalato, insieme all'esordio da titolare. E infine il debutto di un altro giovane talento, Nicolo' Zaniolo. Mancini sorride perche' le sue scelte sono premiate, e d'altra parte sa che le difficolta' di Immobile al centro dell'attacco e quelle di Jorginho in mezzo al campo sono un ...

