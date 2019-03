L’Italia | la Cina e la nuova via della Seta

Tav e Cina - doppio affondo di Macron sulL’Italia. Salvini : “Pensi a restituirci i terroristi” : Il presidente francese alla vigilia dell’incontro ha detto: «La Torino-Lione un problema italiano, non ho tempo da perdere». E sui rapporti con Pechino: «E’ un nemico sistemico dell’Europa, basta ingenuità»

Il Financial Times : “L’Italia tratta con Xi per la Serie A in Cina e fa innervosire l’Europa e il G7” : Sarà approvato un piano commerciale Il Financial Times pubblica una notizia a dir poco interessante. La visita in Italia del presidente cinese Xi Jingpi è anche l’occasione per mettere a punto scambi economici riguardanti il calcio. trattativa che – sempre secondo l’informatissimo articolo del prestigioso quotidiano economico-finanziario – ha fatto innervosire non poco gli altri Paesi europei. Scrive l’Ft che la ...

Xi Jinping a Roma - L’Italia cavallo di Troia nel risiko Cina-Usa? : L’arrivo di Xi Jinping e della moglie Peng Liyuan a Fiumicino (foto: Vincenzo Livieri/LaPresse) In politica, specialmente quella internazionale, i vuoti si riempiono rapidamente. Così, dopo due anni di trumpismo a colpi di dazi che non hanno fatto grandi distinzioni fra amici e nemici, la Cina porta a casa un risultato che riempie un (grosso) pezzo di quel vuoto: quel risultato si chiama Italia, il primo Paese del G7 e primo fra i ...

Cina - su stampa locale ignorato l’accordo con L’Italia. Ma il Global Times rassicura : “Non sarà cavallo di Troia in Ue” : A poche ore dall’arrivo di Xi Jinping in Italia, la controversa firma del memorandum di intesa tra Italia e Cina viene letta dalla stampa cinese attraverso il prisma delle convulsione interne all’Unione europea e l’assertività americana nel Vecchio Continente. Secondo il Global Times, tabloid nazionalista bilingue, non è intenzione di Pechino strumentalizzare l’accesso italiano nella Belt and Road per creare una frattura tra l’Europa ...

La "Via della Seta" : larga per la Cina - stretta per L’Italia agroalimentare : Le chiacchiere stanno a zero in questa partita fra Italia e Cina soprattutto per il comparto agroalimentare. Il memorandum of understanding (MoU), che si sta per siglare tra Roma e Pechino inserisce l'Italia tra i più importanti partner della via della Seta marittima cinese (Belt and Road Initiative) con il colosso asiatico che consoliderà la sua presenza in ben 12 porti del Mediterraneo.Si tratta di aprire un canale che espone al ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : fine settimana dedicato alla spada - le convocazioni delL’Italia. Azzurri in Argentina - spadiste di scena in Cina : fine settimana interamente dedicato alla spada per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma. La spedizione azzurra sarà impegnata in un doppio appuntamento: le donne infatti scenderanno in pedana a Chengdu, in Cina, mentre gli uomini saranno impegnati a Buenos Aires, in Argentina. Il Commissario Tecnico Sandro Cuomo guiderà la spedizione delle azzurre, dove le più attese saranno la campionessa mondiale Mara Navarria e l’argento olimpico ...

Via della Seta - perché L’Italia rischia di finire stritolata nella competizione Usa-Cina : di Roberto Iannuzzi* Mentre si attende l’arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping la prossima settimana, a livello politico è emerso un serrato dibattito sul memorandum d’intesa che dovrebbe sancire l’adesione italiana al progetto della Belt and Road Initiative (Bri), il grande progetto cinese di integrazione eurasiatica altrimenti noto come Nuova Via della Seta. Ai sostenitori dell’iniziativa del governo gialloverde, che la considerano ...

Via della Seta - ecco perché guardo con favore all’apertura delL’Italia alla Cina : Le “anime belle” del sovranismo diranno, ça va sans dire, che l’Italia dovrebbe essere autonoma e non cedere ai nessi, sempre pericolosi, coi potentati economici stranieri, siano essi la Cina, gli Usa o la Russia. In un mondo ideale, avrebbero pure ragione: se fossimo, ad esempio, nella kallipolis di Platone. Ma la realtà reale e non ideale è un’altra: hic Rhodus, hic salta! Ed è di questa che occorre sobriamente tenere conto. ecco perché, in ...

Nuova via della Seta : L’Italia e la Cina tra insidie - minacce e scontri nel governo : L'Italia potrebbe essere il primo paese G7 ad aderire alla Belt & Road Initiative (BRI). Il progetto del presidente cinese Xi Jinping avrebbe lo scopo di ricostruire l'antica Via della Seta attraverso finanziamenti ad opere infrastrutturali. Intanto, l'Ue e gli Stati Uniti mettono in guardia contro la crescente influenza di Pechino.Continua a leggere

Via della Seta - la Cina dà il benvenuto alL’Italia. M5s : “Noi con le imprese - sorprende la spaccatura della Lega” : Gli Usa sono infastiditi, la Cina dà il benvenuto, la Lega si divide, il M5s prova ad approfittarne. La partecipazione dell’Italia alla Belt and Road Initiative (la Nuova via della Seta) è subito diventato un caso politico, con ripercussioni sia nazionali che internazionali. L’adesione di Roma al progetto di cui è capofila Pechino non è piaciuto a Donald Trump, che tramite un suo consigliere ha espresso preoccupazione per ...

L’Italia sta facendo un passo verso la Cina : Un passo importante: cosa si sa del "memorandum" che sta complicando i rapporti del governo italiano con gli Stati Uniti

Casa Bianca - avviso alL’Italia sulla Cina : “A rischio il vostro ruolo nella Nato” : «Siamo molto preoccupati che quando il presidente cinese Xi visiterà Roma, l’Italia firmi la Belt and Road Initiative». ...

Volley - Osmany Juantorena si riavvicina alL’Italia? La Pantera - il torneo preolimpico - quella story su Instagram e… : Mancano ormai cinque mesi al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il fatidico weekend del 9-11 agosto si avvicina a grandi passi per la Nazionale di Volley maschile che in quel fine settimana si giocherà buona parte del proprio futuro: il quadrangolare del PalaFlorio di Bari contro Serbia, Australia e Camerun ci dirà se gli azzurri potranno subito festeggiare il pass per la rassegna a cinque cerchi oppure se dovranno tentare il ...