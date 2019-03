L’Italia dei giovani regala spettacolo | premiato il coraggio di Mancini | Kean gioca da

Yes we Kean. L’Italia dei giovani batte la Finlandia e apre il nuovo ciclo : in rete Barella e lo juventino : Vinciamo e quello contava. Con più fatica del previsto e questo forse non era in agenda, ma dovremo abituarci alle difficoltà. Questa Nazionale è come un frutto che deve maturare, l’impressione è che alla fine sarà gustoso ma dovrà arrivare la stagione giusta per coglierlo. Il 2020? Questo è l’obiettivo e che abbiano deciso Barella e Kean, due gioi...

Barella e Kean gol - L’Italia vince nel segno dei giovani : Gli azzurri battono 2-0 la Finlandia all’esordio delle qualificazione di Euro 2020. Al Friuli di Udine l’Italia di Mancini si aggiudica la prima partita del proprio girone con le reti di Barella al settimo del primo tempo e del più giovane della compagine, Kean, al 74’. ...

L’Italia Under 21 impatta contro l’Austria : assenze pesanti dei big - in porta Audero salva tutto : Tante assenze pesanti e qualche prestazione sottotono, hanno impedito alL’Italia Under 21 di superare l’Austria: gli azzurri mantengono lo 0-0 grazie ad un super Emil Audero In attesa di ammirare la Nazionale maggiore nel weekend, nel tardo pomeriggio di oggi scende in campo l’Under 21 di Gigi Di Biagio per il test match contro l’Austria. Gli azzurrini, costretti a fare a meno di diversi elementi di livello come Mancini, Kean e Zaniolo, ...

Pd - Zingaretti : “L’Italia non funziona. Anche per colpa dei ‘no’ al referendum - bisogna riaprire un capitolo ora chiuso” : “L’Italia non funziona Anche per colpa dei ‘no’ al referendum“. A dirlo, dal palco dell’Assemblea nazionale del Pd, il segretario Nicola Zingaretti, riferendosi al referendum costituzionale del 4 dicembre del 2016 voluto da Matteo Renzi. L'articolo Pd, Zingaretti: “L’Italia non funziona. Anche per colpa dei ‘no’ al referendum, bisogna riaprire un capitolo ora chiuso” proviene da ...

Dio ci ridia L’Italia dei Comuni e delle Signorie : “Storia dell’arte per quasi principianti” è il furbo titolo del libro di Valter Curzi per Skira, che però avrebbe dovuto intitolarsi, con maggiore aderenza al testo, “Storia dell’arte per quasi reazionari”. Infatti vi leggo una lode, forse involontaria ma non importa, all’Italia pre-unitaria, ancien

Belt and Road Initiative o nuova Via della Seta - L’Italia è la prima dei G7 ad aderire : Sarà l’Italia il primo Paese occidentale ad aderire ufficialmente al mega progetto cinese di espansione economica denominato Belt and Road o nuova Via della Seta. Un apposito memorandum potrà essere sottoscritto dal premier Giuseppe Conte e dal presidente cinese Xi Jinping già in occasione della visita ufficiale di quest’ultimo in Italia, tra il 21 e il 23 marzo prossimi. Secondo il Presidente del consiglio, l'accordo sarebbe l’occasione per ...

Come guarire L’Italia dei senza cervello : Il governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi, ieri ha ricordato che tra i fattori interni che pesano sul rallentamento dell’Unione europea c’è un tema gigantesco legato “a un calo di fiducia che si riflette nei vari settori e nei vari paesi”. Nel fare questo esempio, Draghi ha prima cit

Rifiuti - Ilva - Terra dei Fuochi - smog - habitat naturali : l’Europa stanga L’Italia sull’ambiente. La lista nera in 17 punti : L’avvio del processo contro l’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo per l’inquinamento che lo smaltimento illegale dei Rifiuti ha prodotto nella ‘Terra dei Fuochi’ non fa che peggiorare la posizione del nostro Paese nel contesto europeo sui temi ambientali. Dalle discariche in attesa di bonifica allo smog, c’è molto lavoro da fare. Ancora di più se si pensa che, in generale, l’Italia è uno degli stati che meno rispetta le ...

Il nuovo viaggio della guida AIGAE Vienna Cammarota : unirà a piedi i piccoli borghi delL’Italia - dei quali nessuno parla : “Vienna parte dal Castello Arechi di Salerno perché andrà dalla città verso le parti interne, verso i borghi e perché i monumenti rappresentano la memoria storica di un Paese. Oggi viviamo nella superficialità, stiamo perdendo la cultura della riflessione. Oggi si abbandonano i borghi per trovarsi in un contesto cittadino dove invece si sta perdendo l’attenzione per le relazioni umane ed il valore dell’unità familiare. Le città sono oramai come ...

Terra dei fuochi - la Cedu avvia processo contro L’Italia dopo i ricorsi di cittadini e associazioni : La Corte europea dei diritti umani ha avviato il processo contro il Governo italiano per il caso Terra dei fuochi. La Cedu ha accolto in via preliminare i ricorsi ricevuti da cittadini e associazioni, sono più di 3500 persone che hanno presentato 40 istanze collettive, che denunciano la violazione dei loro diritti alla vita e al rispetto della vita famigliare, sanciti dalla convenzione europea dei diritti umani. I ricorrenti sostengono che lo ...

Truffati banche - la commissaria Vestager : “Ue favorevole a fondo ristoro dei risparmiatori ma vigiliamo su aiuti di Stato e attendiamo chiarimenti dalL’Italia” : In merito ai risparmiatori Truffati dalle banche “abbiamo dei precedenti per riuscire ad assicurare il loro ristoro per motivi di giustizia sociale. Abbiamo inviato una lettera per conoscere meglio quali siano le idee del governo italiano in tal senso, siamo in attesa di ricevere queste informazioni e siamo favorevoli al fatto che si possa portare avanti la creazione del fondo ristoro risparmiatori”. A rivendicarlo la commissaria ...

Al via la Settimana dei Musei - premier Conte : “Cultura e giovani binomio perfetto per garantire il futuro delL’Italia” : “Parte la Settimana dei Musei, un’iniziativa del ministro Alberto Bonisoli nell’ambito della campagna #iovadoalmuseo. Cultura e giovani: il binomio perfetto per garantire un futuro adeguato alla nostra società“: lo ha scritto in un tweet il premier Giuseppe Conte. L'articolo Al via la Settimana dei Musei, premier Conte: “Cultura e giovani binomio perfetto per garantire il futuro dell’Italia” sembra essere il primo ...

FOTO Ginnastica - domani la presentazione dei nuovi body da gara delL’Italia! Le linee d’allenamento e da prova podio : Sabato 2 marzo conosceremo ufficialmente quale sarà il nuovo body da gara della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile. In occasione del Trofeo di Jesolo, infatti, verranno presentati i leotard che le ragazze vestiranno durante la prima parte di stagione (a partire dalla Classicissima che andrà in scena nel weekend al PalaArrex). Sigoa ha realizzato una nuova creazione pensata per esaltare l’eleganza delle nostre ragazze, con ...