La Viking Sky è in porto I 1 300 passeggeri | «Un incubo» Un italiano a bordo

La nave da crociera Viking Sky in porto : finisce l’incubo per i passeggeri : La nave da crociera Viking Sky, rimasta in panne ieri pomeriggio al largo delle coste norvegesi, è finalmente giunta nel porto di Molde: la nave è ora al sicuro, dopo avere registrato un’avaria ai motori in un tratto molto pericoloso della costa. A bordo erano presenti oltre 1.300 persone: circa 500 sono state tratte in salvo dagli elicotteri con una rischiosa operazione di soccorso, resa difficile dalle avverse condizioni ...

Norvegia - Motori riaccesi - la Viking Sky verso Molde : S ono stati riaccesi quasi tutti i Motori della Viking Sky, la nave da crociera bloccata due miglia e mezzo al largo della Norvegia in balia della tempesta, e ora diretta al porto di Molde, circa 80 ...

Nave in avaria in Norvegia - la Viking Sky è stata costruita in Italia - : L'imbarcazione dell'armatore Viking Ocean Cruises è stata realizzata da Fincantieri ad Ancona, ma la componente che ha causato il guasto non è stata fornita dal gruppo triestino. Lunga 228 metri e con ...

Norvegia - la Viking Sky è ripartita con i propri mezzi. Tutti salvi. Erano sbarcati in 300 : Motori riavviati, nave da crociera Viking Sky ripartita. Sono stati circa 300 su 1.300 i passeggeri evacuati al largo della Norvegia. Per gli altri crocieristi non è stato necessario il trasbordo. La ...

Nave da crociera Viking Sky in avaria - evacuati feriti gravi : "È stato terrificante" : Nave da crociera in avaria al largo della costa occidentale della Norvegia per un guasto al motore. Diversi elicotteri e...

Norvegia - dalla Viking Sky evacuati 180 passeggeri su 1.300. Soccorritori : «Nessun pericolo» : Il Centro di coordinamento di salvataggio della Norvegia meridionale (Jrccsn) assicura che non vi è alcun pericolo per le persone ancora a bordo della nave e che il ponte aereo messo in atto...

Norvegia - Viking Sky riaccende 3 motori : 7.54 La nave da crociera Viking Sky ha riacceso 3 dei suoi 4 motori. Ieri pomeriggio aveva lanciato un SOS dopo essere rimasta con un solo motore in funzione nel mare in burrasca e con venti molto forti. Le autorità hanno avviato l'evacuazione delle 1.373 persone a bordo, impiegando gli elicotteri che hanno operato in condizioni molto difficili. Finora le persone evacuate sono 338e 17 sono state ricoverate in ospedale. Alcune versano in gravi ...

Viking Sky in avaria nel mare del Nord : impressionante video dalla nave : Viking Sky - Nella giornata di ieri si è diffusa velocemente la notizia di una nave da crociera che a causa di gravi avarie ai motori ha lanciato un SOS. Infatti complice l'avaria e il mare...

È stato terrificante! il racconto della passeggera della nave da crociera in avaria Viking Sky : "Non ho mai visto nulla di così spaventoso, ho iniziato a pregare" così una passeggera della nave da crociera Viking Sky, in avaria da ore al largo della Norvegia, ha raccontato i brutti momenti vissuti a bordo dell'imbarcazione prima di essere evacuata in uno dei primi trasbordi in elicottero verso la terra ferma. "È stato terrificante. Non ho mai vissuto niente di così spaventoso", ha ribadito la donna alla tv pubblica norvegese Nrk che ...