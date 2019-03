La soluzione della Brexit per Renzi? È scritta in una canzone Delle Spice Girls

ilgiornale

(Di domenica 24 marzo 2019) Premessa: qui è tutto vero, niente fake news. Già si potrebbe pensare a una fake solo all'idea che Matteoabbia scritto sul Financial Times un lungo commento per suggerire alla politica inglese una "sensible solution" per la. E invece no.Nonostante l'inglese disia, per sua stessa ammissione, non proprio fluido, l'articolo troneggia a pagina 9 sopra quello di Tim Harford, che è editorialista e membro del comitato editoriale di quello stesso Financial Times che in passato ha bacchettatosia per le sue riforme che per il Jobs Act. Per carità, le opinioni cambiano, i giornali restano. E poi mica finisce qui. La perla delpensiero è in una citazione, praticamente il riassuntostrategia che consiglia di seguire al premier Theresa May e alla House of Lords. Nei commenti, si sa, le citazioni sono come il colpo di scena di un romanzo o di un film. Se ...

Linkiesta : Ci vuole fisico per recitare la parte del giornalista censore, ritrovarsi al Governo il partito indicato come unica… - VodafoneIT : @stefanomaffe Ciao Stefanino, mi dispiace per il tuo tono, ti invito a leggere la nostra netiquette… - clangelelli : RT @rossanoz: #ERP e #CRM sono due soluzioni complementari: integrandole, la proprietà doterà i suoi dipendenti di una soluzione end-to-end… -