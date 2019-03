La serie su Il nome della Rosa è piena di errori Umberto Eco si rivolterebbe nella

"La serie su Il nome della Rosa è pieno di errori. Umberto Eco si rivolterebbe nella tomba" : 'Errare humanum est, perseverare autem diabolicum', direbbe il Guglielmo da Baskerville nato dalla penna di Umberto Eco, di fronte agli errori storico-artistici disseminati nella fiction 'Il nome della Rosa' in onda su Rai Uno. A trovarli, in una caccia al tesoro tra statue e affreschi, sono stati gli studenti del corso di Storia della critica d'arte tenuto dalla professoressa Alessandra Galizzi Kroegel nell'ambito del corso di laurea in Beni ...

Il nome della rosa : cast - trama puntate e streaming o replica serie tv : Il nome della rosa: cast, trama puntate e streaming o replica serie tv Anticipazioni e cast Il nome della rosa, quando inizia Il nome della rosa è il celebre romanzo di Umberto Eco, pubblicato per la prima volta nel 1980. L’opera ha ottenuto un vasto successo sia nel pubblico sia nella critica, tant’è che nel 1981 vinse il Premio Strega e venne inserito tra “I 100 libri del secolo” per Le Monde. Di grande successo fu anche ...

Libro o serie tv? L'insensato dilemma davanti al Nome della rosa : Delle critiche che si possono muovere a Il Nome della rosa di Rai1, la meno sensata è quella che esorta a lasciar perdere la serie tv e rileggere il romanzo. O, peggio, a leggerlo per la prima volta. Anzitutto si tratta di un paralogismo degno di tutte le questioni morali che si muovono su piani sgh

TV - RAI1 : “Il nome della rosa” - domani il 3° appuntamento con la serie : appuntamento lunedì 18 marzo con la terza puntata de “Il nome della rosa“, su RAI1 alle 21.25. La serie tratta dal libro di Umberto Eco e diretta da Giacomo Battiato, vede un cast d’eccezione tra cui spicca il nome di John Turturro nei panni del protagonista Guglielmo Da Baskerville. La ragazza occitana ritrovata nel bosco priva di sensi, viene curata da Anna. All’abbazia, intanto, il clima di tensione che si respira durante la ...

Il nome della rosa - la serie tv anticipazioni della seconda puntata in onda l’11 marzo : Il primo episodio de Il nome della rosa ha incassato 6,5 milioni di telespettatori, Dopo il grandissimo successo della prima puntata, lunedì 11 marzo Rai1 manda in onda la seconda parte dela serie (gli episodi 3 e 4) tratta dal libro omonimo di Umberto Eco (qui l’intervista realizzata da Repubblica all’autore del romanzo) con John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano ...

TV - RAI1 : “Il nome della rosa” - 2° appuntamento con la serie tratta dal libro di Umberto Eco : Dopo il grandissimo successo della prima puntata, lunedì 11 marzo RAI1 manda in onda la seconda parte de “Il nome della rosa” con John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka, con la partecipazione straordinaria di Alessio Boni, con Sebastian Koch, James Cosmo, Antonia Foteras e con Michael Emerson e la regia di Giacomo Battiato. In questa ...

Il nome della rosa - la serie tv : cast - trama e curiosità (cosa cambia rispetto al film) : Il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento per il piccolo schermo. Quattro appuntamenti in prima tv assoluta e in prima serata da lunedì 4 marzo su Rai1 alle 21.25. Un thriller storico che riporterà i telespettatori nel solco di un’indagine mozzafiato ambientata nelle cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia benedettina, custode di molti segreti e teatro di feroci delitti. A seguire le indagini un monaco ...

La serie tv “Il nome della rosa” è un baluardo in tempi di sovranismo : Giacomo Battiato Prime impressioni dalla visione della serie “Il nome della rosa” che Giacomo Battiato ha proposto al pubblico fiction di Rai 1 e che tratta dall’omonimo romanzo Bompiani di Umberto Eco (1980) deve fare a gara nella memoria visiva al film del 1986 con lo strepitoso Sean Connery nella regia di Jean-Jacques Annaud, con la fotografia del grande Tonino Delli Colli e con la scenografia di un altro grande: Dante Ferretti. Ebbene ...

5 cose da sapere sulla serie tv dedicata al Nome della rosa : 1. Come Sherlock e Watson2. La biblioteca3. Il cast internazionale4. I luoghi delle riprese5. Cosa c’entra Il trono di spadeIl Nome della rosa è l’adattamento in quattro parti (otto episodi) del best seller di Umberto Eco già trasposto in film nel 1986 da Jean Jacques Annaud e ha debuttato il 4 marzo su Rai 1. Ai tempi la pellicola fu un fiasco totale negli Stati Uniti e un successo clamoroso in Europa, merito anche di un cast dove spiccava uno ...