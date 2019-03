La Romania sposta l’ambasciata a Gerusalemme | è il primo Paese Ue 

La Romania sposta l’ambasciata a Gerusalemme : è il 1° Paese in UE : Il primo ministro della Romania ha annunciato che l’ambasciata verrà sposta ta da Tel Aviv a Gerusalemme : è il primo Paese dell’Unione Europea a trasferire la sede diplomatica dopo la decisione degli Stati Uniti. “Sono contenta di annunciare lo sposta mento della nostra ambasciata a Gerusalemme , capitale dello Stato di Israele“, ha dichiarato la premier Viorica Dancila a Washington, in occasione della conferenza AIPAC ...

Crimea : schierati bombardieri Tu-22M3 in risposta a difesa missilistica USA in Romania - : Presso la base aerea di Gvardeisky in Crimea sono stati schierati dei bombardieri a lungo raggio Tu-22M3 in risposta allo spiegamento del sistema di difesa missilistica statunitense in Romania, che ha ...