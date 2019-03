La più famosa Youtuber crudista vegana scoperta a mangiare pesce fritto

Sergio Tacchini rende omaggio a Barbie : la capsule collection per il 60° compleanno della bambola più famosa al mondo : Sergio Tacchini disegna una capsule collection tennis per Barbie in occasione del suo 60° compleanno Sergio Tacchini, marchio noto a livello internazionale per aver vestito i migliori tennisti per più di 50 anni, porta Barbie sui campi da tennis. In occasione del 60° anniversario della bambola più famosa nel mondo, il marchio italiano crea una capsule tennis per la donna e la bambina, ricca di tutti gli accessori necessari perché una ...