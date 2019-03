La Nasa punta sulle donne | il 29 marzo la prima passeggiata extraveicolare in

Sollevamento pesi - Mondiali Youth 2019 : Nasar la spunta su Narimanov nei -73 kg - dominio assoluto per Sapi e Said : La quarta giornata dei Campionati del Mondo Youth 2019 di Sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti), si è conclusa con lo svolgimento delle finali di tre categorie di peso: -59 kg femminili, -73 e -81 kg maschili. Nell’unica competizione femminile di giornata l’egiziana Neama Said (esplosa alle ultime Olimpiadi Giovanili con un argento) ha fatto saltare il banco nei -59 kg con tre medaglie d’oro per ...