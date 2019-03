La Juventus Women batte la Fiorentina 1-0

Juventus Women - lesione al crociato per Cecilia Salvai : TORINO - Nel giorno della grande festa per tutto il calcio femminile, una brutta notizia per la Juventus e la Nazionale azzurra che perdono Cecilia Salvai. Il club bianconero ha reso noto che ' dopo l'...

Juventus Women-Fiorentina 1-0 - spettacolo Stadium : record da 39.027 spettatori! VIDEO : ... record assoluto per una partita tra ragazze disputate in Italia, che dimostra ancora una volta come il movimento, grazie anche all'impegno di Sky Sport, stia crescendo in maniera esponenziale. Tanto ...

Juventus Women-Fiorentina - tutto esaurito! Che record all’Allianz Stadium : Juventus WOMEN – Scontro al vertice nel campionato di calcio femminile: la Juventus Women capolista ospita allo ‘Stadium’ la Fiorentina Femminile . Sfida di alta classifica tra le due compagini, con le bianconere al comando a quota 47 e le viola che inseguono appena un punto dietro. Stadio tutto esaurito per il match che vale lo Scudetto. Sfida affascinante […] More

Juventus - Fiorentina Women - la sfida scudetto in diretta su Sky Sport : Attesa, entusiasmo e curiosità caratterizzano la vigilia dell’8^ giornata di ritorno della Serie A Femminile dove a tenere banco sarà la sfida scudetto tra Juventus e Fiorentina Women, secondo dei due posticipi domenicali SKY, ospitata nella magnifica cornice dello Juventus Stadium. L’impianto torinese accoglie per la prima volta nella sua storia un match di calcio femminile: una decisione importante quella presa dal ...

