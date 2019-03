La campagna elettorale di Toni Matarrelli si apre con un oro olimpico

La voce della Politica Rocco Perrone - Progressisti - su campagna elettorale della Destra Italiana : Ed altrettanto imbarazzante risulta, ad oggi, il silenzio di quella schiera di intellettuali, di giornalisti, di cronisti, di scrittori, di insegnanti, di donne ed uomini di cultura e di scienza, che ...

Basilicata : domani Zingaretti chiude campagna elettorale : Roma, 21 mar. (AdnKronos) - Il segretario del Pd Nicola Zingaretti sarà domani in Basilicata per la chiusura della campagna elettorale di Carlo Trerotola. Alle 17.30 sarà a Policoro, dove è previsto un punto stampa prima della manifestazione in Piazza Eraclea con il candidato presidente. A seguire,

Il 15% di tasse fino a 65 mila euro : cosa è la flat tax e a chi si applica Video L’analisi : è solo campagna elettorale : Ora si applica alle partite Iva: fino a 100 mila euro l’aliquota sale al 20% (ma dal 2020). La proposta della Lega: estenderla anche ai lavoratori dipendenti

Israele - due attrici infiammano la campagna elettorale : "Netanyahu - gli arabi israeliani non sono dei paria : Due attrici contro "Bibi". Due star del cinema che danno voce e orgoglio di sé all'"altra Israele", quella del dialogo, dell'inclusione. L'Israele che non fa distinzione tra i suoi cittadini ebrei e quelli arabi. Un Paese spaccato a metà, a tre settimane dalle elezioni legislative (il 9 Aprile). Una divisione che non è solo politica, partitica, ma culturale, identitaria, e che va ben oltre la tradizionale dicotomia ...

"Siamo ancora qui - per vincere - ". Piero Capizzi apre la campagna elettorale : Anche con coraggio, perché per una donna avere un approccio al mondo politico non è semplice. Ci sono insegnanti che si stanno prestando alla politica, che investono in un percorso". "Siamo qui per ...

Perugia - 75 milioni in opere pubbliche per il futuro. Il Pd : 'Prosegue la perenne campagna elettorale della Giunta comunale ' : Perugia - "È davvero sorprendente come dopo 5 anni di governo da parte della Giunta comunale, ad appena 2 mesi dalle nuove elezioni, si promettano ingenti somme da destinare alla città, dopo l'...

Pala : 'Santino di M.. per la campagna elettorale? Può darsi - ma porto avanti l'impegno politico a testa alta' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

La campagna elettorale situazionista della Basilicata : Roma. Matteo Salvini ha praticamente preso casa in Basilicata, dove la coalizione sovranista candida il generale Vito Bardi e ha possibilità di vittoria contro il centrosinistra. Tra foto con i peperoni cruschi e comizi sotto casa di Marcello Pittella, il leader leghista ha deciso di scommettere su

Governo - la tregua regge Resta la campagna elettorale : Fissate le piccole colonne d'Ercole delle Europee, la maggioranza può tornare a dividersi. Il patto tacito è che va archiviata la crisi di Governo non solo come ipotesi concreta ma anche soltanto come ...

Basilicata - polemica per la visita di Costa : forfait alla firma per Tempa Rossa - ma sarà in regione per campagna elettorale : “Gentilissima presidente, la firma dell’accordo, a causa di problemi tecnici, è stata annullata”. Ma non gli appuntamenti elettorali del ministro nella stessa città, lo stesso giorno. È polemica in Basilicata per il forfait dato all’ultimo dal titolare dell’Ambiente Sergio Costa rispetto a un appuntamento importante per il presidio ambientale delle aree calde sotto il profilo ambientale e produttivo di Tempa Rossa e del Centro ...

Voto di scambio - Forza Italia all'attacco della legge : 'Così stop a campagna elettorale. Parlamento sarà in galera' : Per Mario Occhiuto la legge del Voto di scambio ' scoraggia l'attività politica sul territorio e condanna molte zone all'isolamento. Chi andrà ad avvicinare certi cittadini, a fare campagna ...

Voto di scambio - Forza Italia all’attacco della legge : “Così stop a campagna elettorale. Parlamento sarà in galera” : Qualcuno dice di essere pronto a “chiudere la segreteria politica“. Qualcun altro profettizza: “Così si svuoteranno i comuni“. Di più: “Si rischia di trasferire il Parlamento dentro a una galera“. Tutti o quasi sono d’accordo: se davvero passasse questa riforma “si smetterebbe di fare campagna elettorale“. “Come si fa a sapere che uno è mafioso se non ce l’ha scritto in ...

L'Europa che protegge. Da oggi Macron rientra in campagna elettorale : Proteggere il nostro continente Fondata sulla riconciliazione interna, l'Unione europea ha dimenticato di guardare le realtà del mondo, ma nessuna comunità crea un senso di appartenenza se non ha ...

Primarie Pd - i candidati tra pronostici - scommesse e appelli : tutta la campagna elettorale in due minuti : Domani, domenica 3 marzo, si vota per eleggere il segretario del Pd. I candidati a guidare il partito sono Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. Ai gazebo si sceglieranno anche i componenti dell’Assemblea nazionale, il massimo organismo democratico del partito creato per decidere sulla politica e sull’organizzazione del Pd. Rimane in carica quattro anni, come la segreteria, ed è composto da mille persone elette ...