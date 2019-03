Kean si è preso l' Italia | l' ennesima intuizione verde del Mancio

ilgiornale

(Di domenica 24 marzo 2019) "Yes, we". Titolo scontato, quello usato oggi dai giornali per celebrare il debutto in Nazionale del classe 2000 della Juventus. Ad appena 19 anni, compiuti da neppure un mese, il giovanissimo talento di origini ivoriane ha mostrato con la Finlandia un bagaglio tecnico ampio e variegato. Non solo il gol, segnato con freddezza a tu per il tu con il portiere, ma un repertorio di colpi assortiti che fanno ben sperare per il futuro dell', alle prese da tempo col problema del gol che non arriva.Ieri, a Udine, ne sono arrivati due. Da quando ilè seduto sulla panchina azzurra, è la seconda volta che l'segna più di una rete. Era successo anche nell'amichevole pre Mondiale contro l'Arabia Saudita, quando era andato a segno quel Mario Balotelli di cui, per varie ragioni, si candida a diventare il successore. Insieme a Verratti, il vice Cr7 è stato il migliore in ...

