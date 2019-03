Kean | ' Al debutto ho pensato che avrei dovuto far vedere a tutti quanto valgo'

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) Ieri sera la Nazionale italiana ha giocato contro la Finlandia, sfida valida per la qualificazione a Euro 2020, vincendo per 2-0. I marcatori dello stadio Dacia Arena sono stati Nicolò Barella e Moise, due giovani talenti, ai quali il Ct Roberto Mancini ha dato fiducia e non a torto. L'attaccante della Juventus ha mostrato le sue doti giocando con i bianconeri, non a caso nel poco minutaggio concessogli da Allegri, per la giovane età, ha segnato tre gol e la dirigenza per non lasciarlo sfuggire a gennaio è stata protagonista di una grande opera di persuasione. Puntando sulla presenza di Cristiano Ronaldo, Paratici l'ha convinto a rimanere a Torino perché pur giocando poco può apprendere il mestiere dal luminare dell'attacco e su questo è d'accordo anche il fratello Giovanni. Il diciannovenne nato a Vercelli, da genitori ivoriani, ieri sera si è guadagnato l'affetto del pubblico ...

