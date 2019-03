Juventus-Inter | ennesima sfida di mercato per la sorpresa della Serie A

(Di domenica 24 marzo 2019), nuovadi. I due top-club italiani si contendono ancora una volta un obiettivo. Il nome è quello del centraleSampdoria Andersen,di questo campionato. Qualità in fase di impostazione, capacità nel gioco aereo, attenzione in marcatura: sono queste le principali doti del talento blucerchiato, la cui valutazione è esplosa negli … More

L'Inter sta già lavorando alla prossima stagione, cercando di capire come rinforzare al meglio la propria rosa. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro, dichiarando come si punterà solo a profili che siano abituati a vincere e che possano sviluppare un certo attaccamento alla causa. Una stilettata anche a chi in questi mesi ha creato "problemi" come Ivan Perisic, che aveva lasciato intendere di voler andare in Premier League, ...

Paolo Bonolis ha parlato della sua Inter, ma anche dell'ipotesi di una puntata di Ciao Darwin sulla Juventus Paolo Bonolis è un fedelissimo tifoso dell'Inter. Il presentatore tv ha voluto impegnare parte del suo tempo su un progetto legato al calcio, creando una squadra under 15, l'Azzurri 2010, che dalla prossima annata farà parte della rete di squadre giovanili Interiste: "Ho guadagnato un po' di soldini, invece che ..."

In casa Inter sembra essere rientrato definitivamente il caso Mauro Icardi. Il centravanti da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo quaranta giorni in cui si è allenato da parte a causa di un'infiammazione al ginocchio destro. Tante le polemiche intorno all'attaccante di Rosario, che ha saltato gare importanti sia in Europa League che in campionato. E probabilmente non è un caso che ciò sia avvenuto dal momento in cui la società nerazzurra ...

Inter Icardi – Le voci di un probabile addio a fine stagione di Mauro Icardi prendono sempre più piede in casa Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, i neroazzurri, con l'ausilio di Marotta, vorrebbero proporre uno scambio alla Juventus. Nonostante i messaggi distensivi lanciati da Beppe Marotta, il futuro di Mauro Icardi è ancora un grosso rebus in […] L'articolo Inter, Icardi via a fine stagione: clamoroso scambio con la ...

Calciomercato Inter – Beppe Marotta è davvero scatenato. L'ad dell'Inter si è già messo al lavoro per formare l'Inter che verrà: una squadra competitiva che dovrà combattere su più fronti e, soprattutto, essere in grado di lottare per lo Scudetto. I sogni non sono pochi, e Marotta vuole trasformarli in realtà, anche per il bel […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta scatenato: spese in casa Juventus proviene da ...

Juventus ed Inter pronte a darsi battaglia sul mercato per i due più grandi talenti della Fiorentina. Non solo Chiesa: la sfida si è estesa anche al difensore Milenkovic, classe 1997 convince pienamente gli uomini mercato di entrambi i club. Nerazzurri e bianconeri sono pronti a mettere sul piatto milioni di euro pur di assicurarsi […] More