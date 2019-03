Juve | per Kean è sempre buona la prima Ma ora c' è da rinnovare il contratto

Premio alla carriera per Moggi. Pistocchi : "Meritato - mandò la Juve in B" : Non "dirige" una squadra di calcio da più di 10 anni. Ma continua a far discutere. Luciano Moggi, dirigente della Juventus da cui nacque nel 2006 lo scandalo di Calciopoli, a tanti anni di distanza è ancora sulla cresta dell'onda. Radiato a vita dalla Corte federale della Figc (verdetto confermato nel 2018 dal Consiglio di Stato), da tempo l'ex dg bianconero si difende dall'accusa di avere "manovrato" il calcio italiano. Catullianamente ...

ISCO-JUVENTUS : C'è una nuova pretendente per il centrocampista della nazionale spagnola Isco. L'ex Malaga, dato in partenza da Madrid al termine della stagione, piace e non poco al Napoli, che ha deciso di fare un tentativo per lui. L'obiettivo concreto, stando a quanto raccolto da calciomercato.com, resterebbere Lozano. Il sogno, però, parlerebbe spagnolo. Da […]

Juve - i tempi di recupero di Khedira : Il tedesco, come riporta La Gazzetta dello Sport , potrebbe essere convocato per la prossima partita contro l'Empoli. E la missione sta proprio qui: nel mettere minuti nelle gambe prima che arrivi la ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina - l’Allianz Stadium completamente esaurito per il big match del 19° turno : La notizia era nell’aria ed oggi se ne ha conferma: il match valido per il 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A tra la Juventus e la Fiorentina sarà uno spettacolo senza precedenti per il movimento delle donne in Italia. L’Allianz Stadium, che per la prima volta ospiterà un match del torneo nazionale riservato alle calciatrici, sarà completamente esaurito. Saranno infatti circa 39mila gli spettatori presenti alla ...

Juve - la strategia per Romero : La Gazzetta dello Sport aggiorna su Cristian Romero . L'operazione tra la Juve e il Genoa è imbastita da tempo: l'argentino ha superato tutti gli esami, anche nel recente scontro diretto. All'interno della dirigenza e ...

Juve Women - Giuliani : 'Tutti allo Stadium per sognare' : Laura Giuliani , portiere della Nazionale e della Juventus Women, ha presentato al Corriere dello Sport la super sfida tra Juventus e Fiorentina. Di seguito, le sue dichiarazioni. PUBBLICO - 'Come Madrid? Mai visto tanto pubblico, ho pensato wow! Anche noi possiamo fare lo stesso domani nello ...

Juventus : bilancio in perdita - ma con l'arrivo di Cristiano Ronaldo i ricavi aumentano : l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha evidentemente incrementato le ambizioni sportive della società di Agnelli, con l'obiettivo oramai dichiarato di ritornare ad alzare la Champions League, dopo ben 23 anni dall'ultima vittoria allo 'Stadio Olimpico' di Roma, quando i bianconeri sconfissero ai rigori l'Ajax. L'investimento oneroso dovuto all'acquisto del portoghese non è però dovuto solamente a questioni prettamente sportive: ci sono ...

Juve - Allegri va a Bolgheri : che passione per l'ippica! : Ne ha scritto La Gazzetta dello Sport : il viaggio di Allegri si è fermato a Bolgheri, in provincia di Livorno. Il tecnico bianconero è tornato nella sua città, nella sua Toscana. E ritornare a casa equivaleva anche alle visite a ...

Juventus – L'arrivo di Cristiano Ronaldo e l'asse con il super manager Jorge Mendes ha spalancato le porte ad un nuovo calciomercato per la Juventus che è pronta ad impostare nuovi affari in salsa portoghese. In particolare è il Benfica l'interlocutore più caldo in questo momento per i bianconeri che su tutti valutano due gioielli […]

Ajax-Juventus – Non solo lo scontro in Champions, adesso la sfida arriva anche sul mercato. Si accende la super sfida tra Juventus e Ajax. Differenze di fatturato che non contano, soprattutto quando c'è da fare una scommessa bella e importante verso il futuro. Paratici sfida gli olandesi per il giovane talento brasiliano, che sta facendo […]

Juve in missione per Ruben Dias a casa Ronaldo : "Ruben ha 21 anni e nel suo ruolo è uno dei migliori al mondo", ha assicurato a Tuttosport. Tutto vero, tanto che il suo cartellino è ormai valutato 60 milioni di euro. Ma la Juve è vigile, e molto, ...

Dybala : “Firmai per la Juve mentre ero a mare. Non mi aspettavo questa carriera” : Paulo Dybala ha parlato alla piattaforma Otro ricordando quando era bambino: “Non pensavo a una carriera così. Da piccolo seguivo il calcio: assieme agli amici imitavamo Ronaldinho e Ronaldo, ma non pensavo alla carriera. Continuai a non pensarci anche nei miei primi anni da professionista. Dopo i due gol al Barca, i tifosi gridavano il mio nome. Mi sono detto ‘guarda dove sei arrivato, ora continua così’. Dovevo trovare ...

