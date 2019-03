Johan Cruijff | l' uomo che ha saputo stupire il calcio fino alla fine

huffingtonpost

(Di domenica 24 marzo 2019) La magia delcontinua quando vedi vincere la Nuova Primavera azzurra di Roberto Mancini e andare a rete Barella e Keane. La poetica delritorna quando rileggi Osvaldo Soriano, Giovanni Arpino ed Eduardo Galeano. La memoria delti commuove, ti prende il cuore quando pensi ai miti del passato, ai campioni che hanno illustrato, sul verde del prato, la bellezza infinita del pallone. Il 24 marzo 2016 (Olanda-Germania oggi in suo nome) se ne andava uno dei più sorprendenti e abbaglianti interpreti del football; forte per classe, intelligenza, eleganza, istinto:, l'olandese che, nell"Ajax, nella nazionale Orange e nel Barcellona, rivoluzionò il modo di giocare, di stare sul campo, di "riempire gli spazi" con intelligenza. Insomma: il "totale" come filosofia, appartenenza e sartriana "metafora della vita".e l'allenatore Rinus ...

