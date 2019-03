Jessica Immobile | ' A Roma sto bene e resteremmo a lungo | ma' FOTO

Jessica Melena si allena in dolce attesa - la moglie di Immobile attaccata sui social : la replica della Wags [GALLERY] : Jessica Melena senza peli sulla lingua, la moglie di Ciro Immobile posta una foto in cui si allena in gravidanza: nel giorno della Festa della Donna la Wags viene riempita di insulti Proprio nel giorno della Festa della Donna, Jessica Melena denuncia i continui attacchi ricevuti sui social. La moglie di Ciro Immobile, che è in dolce attesa del suo terzogenito, dopo aver postato una foto in cui si allena, è stata riempita di insulti dagli ...

Jessica Immobile incinta fa ginnastica - insulti sui social. Lei replica : «Così siamo solidali tra donne?» : ?Come si può augurare una buona Festa della donna se noi in primis non siamo unite e solidali??. Non ha torto Jessica Melena a giudicare dalle critiche che le hanno mosso. La...

Immobile esulta con il gesto del pancione : "Jessica è di nuovo incinta" : Ciro Immobile e Jessica Melena sono una delle coppie 'sportive' più amate dagli affezionati di gossip e dei social. Lei, infatti, ha saputo farsi conoscere dal pubblico televisivo grazie al programma ...

La famiglia Immobile si allarga - Jessica Melena lascia Ciro senza parole : svelato il sesso del bebè [VIDEO] : Un palloncino grande nero ripieno di piccoli palloncini colorati: azzurri o rosa? Ecco come Jessica Melena ha svelato al marito Ciro Immobile il sesso del terzo bebè in arrivo Una domenica come quella di ieri Ciro Immobile non la dimenticherà mai: l’attaccante della Lazio ha segnato, ieri sera, nel Derby della Capitale, contro la Roma, aiutando il suo team a portare a casa un’importantissima vittoria. Ma è quanto accaduto ...

Immobile - pre-derby tra amore e... PlayStation : Jessica lo bacia ma lui continua a giocare : A Roma è, da sempre, la sfida dell'anno, 180 minuti che rappresentano un campionato a parte rispetto alle altre 36 partite. Lo stadio Olimpico sarà teatro di un derby che non vale soltanto il primato ...