Lo ha detto per ridere, certo, in ...

Jennifer Lopez sostiene che gli uomini sotto i 33 anni sono inutili : Nelle ultime ore è tornato alla ribalta un video caricato sul portale YouTube che vede l'attrice e cantante Jennifer Lopez nelle vesti di consigliere per donne in merito alla scelta del partner ...

Jennifer Lopez - il consiglio alle donne : «Gli uomini al di sotto dei 33 anni sono inutili» : Chi non vorrebbe farsi consigliare da Jennifer Lopez in fatto di uomini? La splendida cantante 48enne ha prestato la sua esperienza a una donna di nome Brooke Ansley, scegliendo insieme a lei...

Dopo l'annuncio dell'imminente ...

Jennifer Lopez ha annunciato l'uscita della nuova canzone "Medicine" con French Montana : La cover è tutto un programma

Jennifer Lopez non vede l'ora di sposarsi per la quarta volta : "siamo davvero felici" : JLo ha finalmente trovato l'uomo della sua vita

Jennifer Lopez, 49 anni, dopo tre ...

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez - fidanzati da meno di un mese e già in affari insieme : Ora che i due sono ufficialmente promessi sposi, occorre sfruttare in ogni modo finanziaramente la loro immagine di teneri fidanzatini, cavalcando l'onda del momento. Così Jennifer Lopez e Alex ...

Jennifer Lopez si regala una borsa di Hermes in coccodrillo himalayano da 100mila dollari : Considerata la borsa più rara e costosa del mondo, è custodita nel guardaroba di due sole altre celebrity, Victoria Beckham e Kim Kardashian perché la maison parigina non intende realizzare questa ...

Jennifer Lopez, con l'anello di fidanzamento anche in palestraJennifer Lopez, con l'anello di fidanzamento anche in palestraJennifer Lopez, con l'anello di fidanzamento anche in palestraJennifer Lopez, con l'anello di fidanzamento anche in palestraJennifer Lopez, con l'anello di fidanzamento anche in palestraJennifer Lopez, con l'anello di fidanzamento anche in palestraJennifer Lopez, con l'anello di fidanzamento anche in palestraJennifer Lopez, ...

Jennifer Lopez - scandalo prima delle nozze : «Povera ragazza - non hai idea di chi sia il tuo futuro marito» : Dovrebbe essere un momento felice per Jennifer Lopez, che ha da poco accettato la proposta di matrimonio dell’ex giocatore di football Alex Rodriguez, ma qualcuno ha già avuto da ridire su questa unione, senza neanche aspettare di essere sull’altare. L’ex compagno di squadra del suo futuro sposo ha voluto commentare pubblicamente la notizia delle nozze e ha lasciato intendere l’esistenza di un’altra donna. Jose ...

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sposano : la proposta alle Bahamas : Una proposta di matrimonio più social di così non c’è. O forse sì ma meglio non pensare all’upgrade. Jennifer Lopez (49 anni) e Alex Rodriguez (43 anni) hanno condiviso sui rispettivi profili gli istanti in cui l’ex giocatore di baseball si è inginocchiato davanti alla popstar sulla spiaggia delle Bahamas con un tramonto mozzafiato alle spalle e ha tirato fuori l’anello con cui le ha chiesto di sposarlo. Tutto perfetto, ...

Jennifer Lopez: ti scioglierai davanti al momento esatto in cui Alex Rodriguez le ha chiesto la mano : Awww

Jennifer Lopez dice 'si' alla proposta di matrimonio di Alex Rodriguez : Nella giornata del 9 marzo la cantante e attrice Jennifer Lopez, meglio conosciuta dal mondo come JLo, ha deciso di condividere con tutti i suoi follower un momento particolarmente speciale della sua vita. Si tratta della proposta di matrimonio da parte del suo compagno Alex Rodriguez, ex giocatore di baseball e ora cronista sportivo, avvenuta in una suggestiva spiaggia tropicale al tramonto. La foto, che ritrae il momento in cui la donna ...