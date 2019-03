Ius soli | Salvini | “Non se ne parla Spero di incontrare Ramy” 

Salvini : «Niente Ius soli - ma spero di incontrare presto Ramy» : «La cittadinanza è una cosa seria e arriva alla fine di un percorso di integrazione, non è un biglietto per il Luna Park. Ius soli? Non se ne parla. L'Italia è...

Ius soli - Sala contro Salvini : 'Sfugge al dibattito' : Il tema dello Ius Soli torna a infiammare il dibattito politico. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala , a margine della partenza della Stramilano, è tornato sull'argomento: 'Io non voglio mettere il ...

Bus del terrore - Sy resta in carcere : "si è finto pazzo". Dybala invita Rami - mentre Salvini e Sala polemizzano sullo Ius soli : Sapeva che metteva in pericolo la vita dei bambini che aveva preso in ostaggio Ousseynou Sy, quando ha cosparso di gasolio l'autobus su cui viaggiavano e ha forzato il posto di blocco per scappare ...

Ius soli - da Zingaretti a Veltroni e Sala : ora Pd rivuole la legge. Salvini : “Non se ne parla - non è biglietto per Luna Park” : Prima Graziano Delrio. Poi Walter Veltroni, Beppe Sala e Matteo Orfini. Quindi il neoeletto segretario Nicola Zingaretti. Il Partito democratico ora rilancia la legge per riformare la cittadinanza (il cosiddetto ius soli). Se nella scorsa legislatura il provvedimento era stato accantonato dagli stessi dem perché ritenuto troppo divisivo e il Senato (ridotto ad analizzare il ddl il 23 dicembre) neppure era riuscito ad avere il numero legale per ...

Matteo Salvini : "Ius soli? Non se ne parla. Spero di incontrare presto Ramy" : "Ius soli? Non se ne parla. L'Italia è già oggi il Paese che concede più cittadinanze ogni anno, non serve una nuova legge. La cittadinanza è una cosa seria e arriva alla fine di un percorso di integrazione, non è un biglietto per il Luna Park". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sottolineando che "in singoli casi eccezionali si può concedere anche prima del tempo, ma la legge non ...

Ius soli - Beppe Sala : «Ramy fatti eleggere? Salvini sfugge al dibattito» Il ministro : «Non se ne parla» : Il sindaco di Milano: «La battuta del vicepremier è senza senso.Il tema esiste, è giusto che il Parlamento lo affronti»

Salvini : no Ius soli - ma ringrazio Ramy : 18.28 "Ius soli? Non se ne parla. L'Italia è già oggi il Paese che concede più cittadinanze ogni anno, non serve una nuova legge. La cittadinanza è una cosa seria e arriva alla fine di un percorso di integrazione, non è un biglietto per il Luna Park". Così Matteo Salvini. "In singoli casi eccezionali si può concedere anche prima del tempo, ma la legge non cambierà",afferma. Quanto a Ramy, il ragazzo del bus di San Donato Milanese, "stiamo ...

Ius soli - il sindaco Sala accusa Salvini : Gasparri (Forza Italia): «Vergognoso sfruttare fatti di cronaca per riproporlo». Il regista Pif attacca il ministro: «Fa il bullo»