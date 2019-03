Ius soli | il sindaco Sala | Salvini sfugge al dibattito Meloni

Ius soli - Sala & Co. all'attacco. Majorino : "Salvini penoso poveraccio" : Sebbene l'anno scorso la politica ha già messo una pietra sopra sulle velleità del Partito democratico di riformare la legge che regola la cittadinanza italiana, Sala vorrebbe che il parlamento possa ...

Ius soli - il PD lo rilancia ma manca ancora l’autocritica : Il PD si risveglia e ricomincia a parlare di cittadinanza, di Ius Soli e degli accordi con la Libia. Solo che non si tratta, come dice qualcuno dei dirigenti, di "ripartire" ma di riconoscere i propri errori e fare la sana autocritica che molti aspettano da tempo. Dire "ho sbagliato" a volte cosa fatica ma porta ottimi risultati.Continua a leggere

Ius soli - la sinistra rilancia : ripartiamo da lì : Lo dice in un'intervista il fondatore del Partito Democratico Walter Veltroni. Di Maio: 'Non è nell'agenda di questo governo', ma si intravede già che sarà uno dei perni della campagna elettorale per ...

Ius soli - Beppe Sala : «Ramy fatti eleggere? Salvini sfugge al dibattito» : Il sindaco di Milano: «La battuta del vicepremier è senza senso.Il tema esiste, è giusto che il Parlamento lo affronti»

Migranti : Gasparri - 'vergognoso uso fatti cronaca per riproporre Ius soli' : Utilizzare comportamenti virtuosi che hanno visto protagonisti nei giorni scorsi degli adolescenti è veramente un modo assurdo di vivere la vita politica. Riemergono registi falliti, come Veltroni ...

I vescovi in campo a sostegno dello Ius soli : "Chi nasce qui è italiano" : "Una legge sullo ius soli è assolutamente necessaria perché è senza senso che un ragazzino che da anni vive in Italia debba fare l'eroe per avere riconosciuta la cittadinanza". Il riferimento è Rami Shehata, che ha salvato i compagni di classe, durante il sequestro del bus a San Donato Milanese. A parlare è Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento creato cardinale anche per l'impegno verso i migranti, che a Repubblica ha spiegato anche ...

Veltroni : "Lo Ius soli deve essere un obiettivo del Pd" : Walter Veltroni è tornato a parlare del "suo" Partito Democratico, augurandosi che riesca a ripartire. Tra i temi caldi della politica del Pd ci dovrà essere anche lo ius soli che proprio il Pd ha scelto di non portare al voto nei mesi conclusivi della scorsa legislatura: "Il Pd deve saper declinare i suoi valori in questo tempo della storia. Vengono oggi messi in discussione valori fondamentali, sociali, civili e umani. E questo vale, come ...

La sinistra torna alla carica : "Ius soli? Una battaglia di civiltà" : Non cambiare per non morire. Dicendo sì alla cittadinanza a chi nasce in Italia. Walter Veltroni e il neosegretario Pd, Nicola Zingaretti, insistono sulla necessità di battersi per i valori fondamentali della sinistra, compreso quello ius soli che era sparito temporaneamente dal dibattito politico prima di tornare in auge grazie all'ex ministro Graziano Delrio e alle sue parole sulla necessità di dare la cittadinanza ai figli degli immigrati ...