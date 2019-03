Italiani con la valigia | le otto migliori città al mondo dove cercare e trovare lavoro

La libera circolazione dei lavoratori nell'Ue conviene anche a tanti Italiani : Un'occasione persa. L'occasione persa. E' il 2 marzo 2020 e Sarah, seduta su una panchina dei giardini di Plaza de Oriente a Madrid, guarda il tramonto alle spalle del Palazzo Reale. Ha in mano una ...

Vince il Predestinato : il francese Alaphilippe conquista anche la Sanremo. Nibali primo degli Italiani : Peter Sagan, tre volte campione del mondo, anche lui tra i favoriti, ma ancora in ritardo di condizione, si è classificato quarto. Migliore degli italiani, tanto per cambiare, è stato Vincenzo Nibali.

Cosa pensano gli Italiani delle intese commerciali con la Cina : È in corso il viaggio in Italia del presidente cinese Xi Jinping per la firma di alcuni accordi mirati a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi: al centro del confronto è il Memorandum per l'adesione dell'Italia alla nuova “Via della Seta”. L'intesa commerciale Roma-Pechino è vista favorevolmente dalla maggioranza assoluta degli italiani. 3 su 10 non la condividono, mentre il 19 per cento non esprime un'opinione in materia. È ...

Pensioni - da aprile assegni più poveri per 5 - 6 milioni di Italiani con il ricalcolo : Dal prossimo mese di aprile le Pensioni saranno ricalcolate con i criteri di rivalutazione annuale previsti dalla Legge di bilancio per il 2019. Lo comunica l'Inps spiegando che la Circolare n....

Cartoni per la pizza tossici : l’allarme lanciato dopo un’inchiesta sui contenitori utilizzati dai pizzaioli Italiani : La prima volta in cui la sigla Bpa (acronimo che indica il pericoloso Bisfenolo A) ha fatto il proprio ingresso nel dibattito pubblico sulla salute dei consumatori erano i primi anni duemila, quando è emersa la sua capacità di alterare lo sviluppo del sistema ormonale incidendo sulla fertilità. Le interferenze endocrine di questo composto sintetico, utilizzato nella produzione della plastica, sono alla base di possibili anomalie riproduttive, ...

La rivolta di Topolino contro i politici Italiani : 'Basta usarci come esempio di ignoranza' : Nell'ultimo mese, infatti, tra programmi tv e post sui social, tanti esponenti della politica italiana hanno nominato Topolino. E sempre come metro di paragone negativo per attaccare un avversario ...

Misteri Italiani un po’ meno misteriosi : dalla P2 alle stragi - il racconto-inchiesta di Giuliano Turone (a misura di millennial) : I Misteri italiani sono un po’ meno Misteriosi di quello che si pensa. Certo, non tutti hanno trovato una verità giudiziaria, a cominciare dalla madre di tutti i Misteri italiani, la strage di Piazza Fontana, cinquant’anni fa. Altri hanno trovato una verità faticosa, intossicata dai depistaggi, per esempio la strage di Bologna. Altri una verità monca, contraddittoria, con altalene di condanne e assoluzioni fra i diversi gradi di ...

L'influenza colpisce ancora : previsti 200mila Italiani a casa con nausea e crampi : Con l'arrivo della primavera, e in generale del bel tempo, L'influenza dovrebbe gradualmente scomparire. Invece il virus che in questi ultimi mesi ha già colpito 7,5 milioni di italiani sembra tutt'altro che in fase di regressione, provocando negli ultimi tempi sintomi quali nausea e crampi addominali. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino", si tratterebbe soprattutto di un virus gastrointestinale particolarmente difficile da ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Christof Innerhofer concede il bis in combinata : Christof Innerhofer si laurea per il secondo anno consecutivo Campione Italiano nella combinata maschile. Agli assoluti di Cortina l’altoatesino ha rispettato il pronostico iniziale, mettendosi al collo la medaglia d’oro. Innerhofer ha sfruttato anche l’assenza in slalom di Matteo Marsaglia, vincitore al mattino del titolo in discesa, e di Dominik Paris, terzo al traguardo. Innerhofer aveva un enorme vantaggio rispetto agli ...

Concorso internazionale per giovani sceneggiatori Italiani e stranieri : Si chiama Mattador l'associazione culturale che promuove il Premio internazionale per la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di cinema all'Università Ca' Foscari di ...

Sondaggio Agorà : per il 61% degli Italiani il mito dell'onestà dei 5 stelle finisce con l'arresto di De Vito : Secondo un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, condotto da Serena Bortone su Raitre, la maggioranza degli italiani, il 61% pensa che il mito dell'onestà del Movimento Cinque stelle sia finito con l'arresto di Marcello De Vito. Non la pensa così il 21% degli intervistati.Sempre secondo lo stesso Sondaggio se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Movimento Cinque stelle. Il 30,9% degli ...

Influenza - nausea e crampi : 200 mila Italiani con virus gastrointestinali : nausea, violenti crampi addominali, vomito o scariche intestinali. «I casi di Influenza stanno calando, e come ogni anno è arrivato il momento dei virus 'cugini': non esiste un...

"Alle Europee con il simbolo Pd" Il renziano Lotti ad AffarItaliani.it : Intervista di Affaritaliani.it a Luca Lotti, deputato renziano del Partito Democratico. "Si sta parlando, finalmente, di come affrontare le elezioni Europee e di come arginare la pericolosa avanzata..." Segui su Affaritaliani.it

In pole i Samsung Galaxy S7 Italiani con aggiornamento di marzo - sprint in Europa : I Samsung Galaxy S7 italiani in prima linea per ricevere l'aggiornamento del mese di marzo. L'ex top di gamma, entro i nostri confini e proprio oggi 20 marzo, ha cominciato a ricevere l'ultima patch prevista dagli sviluppatori Google per la correzione di importanti falle. In questi minuti è il dispositivo Samsung Galaxy S7 nella sua versione no brand ad aver cominciato a ricevere il pacchetto G930FXXS4ESC1. Si tratta di un firmware nuovo di ...