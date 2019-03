Italia | Zaniolo | «L' esordio in Nazionale è un sogno Mercato? Non ci penso»

Italia - Mancini : 'Kean e Zaniolo - grandi qualità' : UDINE - Il cammino dell' Italia verso Euro 2020 inizia con una vittoria contro la Finlandia . I primi tre punti per gli azzurri di Roberto Mancini sono arrivati grazie ai gol siglati da Nicolò Barella ...

Italia-Finlandia - Mancini : “Non facile - ma c’è qualità con Kean o Zaniolo” : ITALIA FINLANDIA 2-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato della vittoria contro la Finlandia: “Non era facile perché si sono chiusi subito con cinque difensori. Siamo stati contratti all’inizio, ma la voglia era quella di riuscire a fare gol e nel secondo tempo siamo […] L'articolo Italia-Finlandia, Mancini: “Non facile, ma c’è ...

Italia-Finlandia 2-0 La diretta Raddoppia Kean - entra anche Zaniolo : L'Italia di Roberto Mancini comincia il proprio percorso di avvicinamento agli Europei del 2020 sfidando la Finlandia a Udine. E' il primo di due impegni casalinghi consecutivi per gli...

Italia - Mancini : «Dobbiamo segnare di più. Zaniolo può esordire» : COVERCIANO - Il campionato va in pausa per una settimana, lasciando spazio ai due match della Nazionale Italiana validi per le qualificazioni ai prossimi Europei . Il ct degli Azzurri Roberto Mancini ...

Italia - Mancini : 'Ora arrivano le partite che pesano. Zaniolo? Può esordire' : 1 nuovo post 25 minuti fa Che idea si è fatto del caso Icardi? Non si conoscono tutte le dinamiche, non sarebbe neanche giusto rispondere. Mi dispiace si sia creata questa situazione con Mauro, spero ...

Italia - parla Mancini : “Voglio vedere il giusto approccio. Zaniolo potrebbe giocare. E su Balotelli…” : Sosta in campionato, spazio alla Nazionale. L’Italia torna in campo dopo la Nations League, primi due impegni del 2019: si gioca sabato e martedì prossimo contro Finlandia e Liechtenstein per le qualificazioni ad Euro 2020. Il Ct Roberto Mancini nella giornata di venerdì ha diramato la lista dei convocati, con qualche esclusione eccellente. Mancini ha anche parlato in conferenza stampa, diversi i temi affrontati tra cui la scelta di ...

Roberto Mancini ed i casi caldi del calcio Italiano : “CR7 in calo - Zaniolo super ed Icardi…” : Roberto Mancini ha affrontato gli argomenti calcistici più caldi del momento, da Cristiano Ronaldo al caso Icardi all’Inter Il Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, è stato ospite di Tiki Taka nella serata di ieri. Il tecnico ha spaziato tra diversi argomenti d’interesse, su tutti quello relativo alla Juventus ed al tentativo di rimonta ai danni dell’Atletico Madrid dopo il 2-0 della gara ...

Italia - Mancini : “Ecco dove può giocare Zaniolo. Su Icardi…” : Italia Mancini – E’ tornato a parlare il commissario tecnico della Nazionale Italiana. Dopo aver visto tutto quello che sta accadendo nel campionato Italiano, come l’esplosione di Zaniolo e il caso Icardi all’Inter (sua ex squadra), il ct ha deciso di commentare il tutto ai microfoni di Tiki Taka. Uno dei primi argomenti che ha […] L'articolo Italia, Mancini: “Ecco dove può giocare Zaniolo. Su ...

Lazzari e Zaniolo a La Giovane Italia. Catellani : 'Nicolò in azzurro per prossimi 15 anni' : Quello che gli ha insegnato e consigliato è tutto racchiuso nella terza puntata del "La Giovane Italia", in onda lunedì 18 febbraio alle 18.15 su Sky Sport Uno, alle 19.15 e 23.45 su Sky Sport Serie ...

Italia - Roberto Mancini crede nei suoi giovani : “Zaniolo come Pogba - ma non è l’unico talento” : Italia, Roberto Mancini è pronto a dare battaglia nella corsa agli Europei itineranti del 2020, facendo leva su diversi giovani di belle speranze Il ct dell’Italia Roberto Mancini, si sta preparando a vivere le qualificazioni ai prossimi campionati Europei. La Nazionale azzurra sta vivendo un momento di rinnovamento che passerà per diversi giovani calciatori in rampa di lancio. Il Ct, parlando al Corriere della Sera, ha analizzato la ...

Italia - Mancini : “Ecco chi mi ricorda Zaniolo : ha qualità pazzesche” : Italia Mancini – Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana che fra poco sarà impegnata nelle qualificazioni per il prossimo Europeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Stampa. L’ex allenatore dell’Inter si è soffermato su Zaniolo, nuova pedina fondamentale della Roma e, soprattutto, degli azzurri: “Cosa mi ha detto in più la sua prestazione […] L'articolo Italia, Mancini: “Ecco chi mi ...

Zaniolo cuore juventino - un tempo scriveva : “campioni d’Italia! Salutate la capolista” : Zaniolo sta facendo faville in maglia giallorossa, il calciatore però è tifoso della Juventus come dimostrato dai suoi tweet Alla Juventus piace Zaniolo ed a quanto pare anche a Zaniolo piace la Juventus. Il calciatore della Roma infatti è un tifoso bianconero, come dimostrato da alcuni tweet risalenti al 2013, provenienti proprio dall’account di Zaniolo: “altro che Mourinho, Antonio Conte”, “Salutate la ...

Zaniolo simbolo di una giovane Italia fortissima : quanti talenti per i prossimi Mondiali ed Europei - 2 formazioni STELLARI : Nicolò Zaniolo ha battuto ogni record siglando una doppietta ad appena 19 anni in Champions League: nessuno c’era mai riuscito prima. Oltre ai due gol, ha confermato le doti già mostrate in questa stagione in cui ha preso per mano la Roma ad appena 19 anni. Un’ottima notizia non solo per i tifosi giallorossi ma per tutti gli appassionati di calcio Italiani, perchè Zaniolo rappresenta il futuro del nostro calcio. Non è, inoltre, ...

Nicolò Zaniolo - così in 7 mesi si è preso la Roma e il calcio Italiano : Roma - 'Mi raccomando, ora non bisogna montarsi la testa'. La raccomandazione ecumenica, l'illuminazione del buon senso e dello spirito santo dopo l'ebbrezza della notte di Champions , arriva nello ...