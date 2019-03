Italia verso Euro2020 Vincono le altre big del Gruppo J

Ginnastica - Vanessa Ferrari e Lara Mori : corsa lanciata verso le Olimpiadi 2020. L’Italia brilla in Coppa del Mondo - passi verso Tokyo : La prima parte della Coppa del Mondo 2018-2020 di Ginnastica artistica (sì, il massimo circuito itinerante riservato alle singole specialità è formalmente spalmato su ben tre stagioni…) si è conclusa con la tappa di Doha: siamo arrivati a metà del cammino, si sono disputate le prime quattro gare delle otto in programma. Il bilancio, dopo aver disputato tre eventi in un mese (calendario eccessivamente compresso), è molto soddisfacente in ...

Tiro con l’arco - Italia in raduno a Formia verso i Mondiali : tutti gli azzurri convocati : La Nazionale Italiana di Tiro con l’arco si trova in raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Gli azzurri resteranno nell’impianto laziale fino al prossimo 28 marzo, si tratta dell’ultimo collegiale prima dei Mondiali che metteranno in palio anche i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2002 (a Den Bosch dal 10 al 16 giugno). Sono impegnati i Campioni del Mondo (Mauro Nespoli, Marco Galiazzo, David Pasqualucci) e le ...

Italia - l'ora di Kean nella corsa verso Euro 2020 dei ragazzi nati nel 2000.... : Fra le selezioni più accreditate e prestigiose al mondo c'è, però, solo l'Inghilterra accanto all'Italia. Anzi, davanti perchè la nazionale inglese, da poche ore, ha aggiornato la sua stessa storia: ...

Italia-Finlandia - Qualificazioni Europei 2020 : Azzurri a caccia di prestazione e risultato per cominciare al meglio il percorso verso Euro 2020 : Mancano 15 mesi all’inizio del nuovo Campionato Europeo itinerante di calcio, con le Qualificazioni che sono partite proprio in questi giorni sui campi di tutto il Vecchio Continente per la prima giornata della fase a gironi. L’Italia esordirà nel gruppo J domani sera (ore 20.30), ospitando a Udine la Finlandia nel primo dei dieci incontri da disputare per strappare direttamente il pass per la fase finale di Euro 2020, riservato alle ...

LIVE Italia-Austria Under21 - amichevole in DIRETTA : test importante verso gli Europei : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Austria, amichevole Under 21 di calcio. La nostra Nazionale andrà in scena allo Stadio Nereo Rocco di Trieste e affronterà i pari età austriaci in un test importante verso gli Europei che ospiteremo nel nostro Paese durante la prossima estate, competizione qualificante alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I ragazzi di Gigi Di Biaggio vorranno ben figurare in questo match non ufficiale con ...

