Italia | seduta di allenamento per gli azzurri | testa al Liechtenstein

Tav - da Forza Italia cartelli contro Toninelli : “Sfiducia? Lo facciamo per te”. Lui li fotografa - seduta sospesa : “Toninelli lo facciamo per te“. Queste le parole scritte nei cartelli di protesta esposti dal gruppo di Forza Italia al Senato durante la mozione di sfiducia nei confronti del ministro delle infrastrutture, il pentastellato Danilo Toninelli. Al termine del sarcastico intervento della senatrice azzurra, Alessandra Gallone, i senatori azzurri hanno sollevato i cartelli, chiedendo così le dimissioni del titolare del ministro dei ...

Andamento positivo per l'indice media Italiano - +1 - 06% - - seduta effervescente per RCS : Andamento rialzista per il comparto media dell'Italia , nonostante l'Andamento poco mosso evidenziato dall' indice del settore media europeo . Il settore Entertainment & media ha aperto a 11.543,9, in ...

Si muove in territorio positivo l'indice delle società High Tech Italiane - +2 - 58% - - seduta effervescente per Exprivia : Molto positiva la giornata per il comparto tecnologico a Milano , che sorpassa l' indice tecnologico dell'Area Euro in lieve salita, con un guadagno di 3 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 490. ...

Seduta molto negativa per il comparto materie prime dell'Italia - -1 - 70% - : Rosso per il settore commodities italiano che supera l'andamento in discesa del settore materie prime dell'Area Euro . Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto la giornata a quota 31.275,1 con una ...

Limature per il comparto telecomunicazioni in Italia - -0 - 68% - - seduta moderatamente negativa per Telecom Italia : Registra una modesta discesa l' indice del settore Telecomunicazioni , mentre l' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Telecommunications ...

Seduta euforica per l'indice del settore alimentare Italiano - +1 - 79% - - notevole balzo in avanti per Bioera : Andamento brillante per il comparto alimentare a Piazza Affari , peraltro preannunciato dalla buona performance del settore alimentare europeo . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota 91.722,...

Seduta euforica per il settore commodities Italiano - +1 - 87% - - positiva la giornata per Tenaris : Andamento brillante per il comparto materie prime dell'Italia , peraltro preannunciato dalla buona performance del settore materie prime dell'Area Euro . Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a ...

In rosso l'indice delle società High Tech Italiane - -1 - 02% - - seduta depressa per STMicroelectronics : Si muove in territorio negativo il comparto tecnologico a Milano , che è peggiore dell' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 52.507,7 in calo dell'1,02%, ...

Andamento positivo per l'indice dei titoli bancari in Italia - +0 - 95% - - seduta effervescente per BPER : Andamento rialzista per il comparto bancario a Piazza Affari , nonostante l'Andamento poco mosso evidenziato dall' indice bancario europeo . Il settore bancario Italiano ha aperto a 7.702, in crescita ...

Seduta euforica per l'indice dei titoli bancari in Italia - +2 - 19% - : Andamento brillante per il comparto bancario a Piazza Affari , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' indice bancario europeo . Il settore bancario Italiano ha aperto a quota 7.524,4, in ...

Effervescente il comparto telecomunicazioni in Italia - +1 - 77% - - seduta effervescente per Telecom Italia : Slancio per l' indice del settore Telecomunicazioni che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni . Il FTSE Italia ...

Seduta Euforica per l'indice delle società High Tech Italiane - +2 - 32% - - corre Exprivia : Andamento brillante per il comparto tecnologico a Milano , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 53.311,3,...