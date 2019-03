Italia | Mancini perde i pezzi | si ferma anche Piccini

Mancini carica gli Azzurri in vista di Italia-Liechtenstein - il messaggio social del Ct della Nazionale : Roberto Mancini ed il suo messaggio social prima della sfida valida per la qualificazione a Euro2020 contro il Liechtenstein Dopo la vittoria contro la Finlandia per 2-0, gli Azzurri si preparano alla sfida di martedì 26 marzo contro il Liechtenstein, valida per la qualificazione a Euro2020. Roberto Mancini, a seguito delle sue dichiarazioni sul match alla Dacia Arena, scrive sui social. “Una vittoria non scontata. – si legge ...

Italia - c’è anche una nota stonata : Mancini ha bisogno di Balotelli o… Quagliarella : La gara delle qualificazioni ad Euro 2020 ha dato importanti indicazioni per l’Italia, la squadra di Roberto Mancini ha vinto senza grossi problemi contro la Finlandia ed adesso si candida ad essere sempre più grande protagonista nel futuro. La giovane Italia convince, merito del Ct che ha dimostrato grande coraggio ma non solo, la squadra gioca un buon calcio e ha ancora margini di miglioramento impressionanti. Il successo per 2-0 ...

L’Italia dei giovani regala spettacolo - premiato il coraggio di Mancini : Kean gioca da veterano - così il Ct ha ribaltato la squadra : E’ andata in scena nella serata di ieri una partita molto importante valida per le qualificazioni ad Euro 2020, è scesa in campo l’Italia che ha avuto la meglio della Finlandia. Inizia un nuovo importante progetto con Roberto Mancini in panchina, il tecnico ha allontanato le iniziali perplessità con le scelte in fase di convocazione (anche se c’è qualcosa da ridire per l’assenza di Balotelli) e per come gioca la ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia-Finlandia 2-0. Roberto Mancini : “La voglia era quella di fare gol” : L’Italia ha sconfitto per 2-0 la Finlandia nella prima gara delle Qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020: decisivi i gol di Barella nel primo tempo e di Kean nella ripresa. Al termine della sfida hanno parlato ai microfoni della RAI il CT Roberto Mancini e l’attaccante Fabio Quagliarella. Così il tecnico azzurro: “Non era facile perché poi loro si sono chiusi subito cambiando modo di giocare, mettendo 5 difensori. La ...

