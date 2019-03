Italia | c’è anche una nota stonata | Mancini ha bisogno di Balotelli o… Quagliarella

Memorandum Cina-Italia - Salvini : “In ballo c’è nostra sicurezza”. Di Maio : “Accordo vale 2 - 5 mld” : Tensione Lega-M5S dopo la firma del Memorandum Cina-Italia. Il vicepremier Matteo Salvini: "Non mi si dica che la Cina è un paese con il libero mercato". La replica di Di Maio: "Salvini ha il diritto di parlare, io come ministro del Mise ho il dovere di fare i fatti e i fatti sono la firma di accordi per 2,5 miliardi".Continua a leggere

C’e’ un rischio AlItalia per Tim : L’assemblea di Tim, in calendario per il 29 marzo, si avvicina e tutti si chiedono se Vivendi avrà l’agognata rivincita o se il fondo Elliot confermerà il suo primato nel consiglio di amministrazione. Ma non dovrebbe essere questa la domanda principale. La Cassa depositi e prestiti raddoppia la su

Italia-Finlandia - Mancini : “Non facile - ma c’è qualità con Kean o Zaniolo” : ITALIA FINLANDIA 2-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato della vittoria contro la Finlandia: “Non era facile perché si sono chiusi subito con cinque difensori. Siamo stati contratti all’inizio, ma la voglia era quella di riuscire a fare gol e nel secondo tempo siamo […] L'articolo Italia-Finlandia, Mancini: “Non facile, ma c’è ...

Italia-Finlandia diretta live - le formazioni ufficiali : c’è Kean : Italia-Finlandia diretta live – Esordio per l’Italia alle qualificazioni ad Euro 2020, inizia il nuovo progetto in casa azzurra dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia, adesso Roberto Mancini dovrà riportare in alto l’Italia. Nel primo match la squadra in campo contro la Finlandia, squadra nettamente inferiore ma che non va comunque sottovalutata. Ecco le formazioni ufficiali ed il live della partita a ...

Cina-Italia - Xi Jinping e Conte firmano gli accordi commerciali. Salvini : “Non mi dicano che da loro c’è un libero mercato” : Nell’ultima giornata romana del presidente Xi Jinping, prima di volare a Palermo per il ritorno in Cina, sono stati firmati gli accordi tra le delegazioni ministeriali dei due Paesi: 29 intese per un valore di almeno 7 miliardi. Prima dell’incontro con il premier Conte a Villa Madama - la firma è prevista per le 11.30 - il presidente cinese è però ...

Il Ministro Salvini : se gli Italiani non fanno figli “nel 2050 l’Italia non c’è più” : “Se non mettiamo gli italiani nelle condizioni di mettere al mondo figli, nel 2050 l’Italia non c’è più, è una enorme casa di riposo“: lo ha dichiarato oggi il vicepremier Matteo Salvini al Forum di Confcommercio a Cernobbio, commentando il trend di decrescita nella Penisola. L'articolo Il Ministro Salvini: se gli italiani non fanno figli “nel 2050 l’Italia non c’è più” sembra essere il primo su ...

Italia-Finlandia probabili formazioni : Bernardeschi dal 1' - c’è Kean : ITALIA FINLANDIA probabili formazioni – Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Italia e Finlandia. Roberto Mancini, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà al solito 4-3-3. In porta confermato Donnarumma. In difesa pochi dubbi sulla coppia centrale, spazio alle certezze targate Bonucci-Chiellini. Piccini sostituirà l’infortunato Florenzi, dal primo minuto, sulla corsia di […] L'articolo Italia-Finlandia ...

Italia-Finlandia probabili formazioni : Bernardeschi dal 1' - c’è Spinazzola : ITALIA FINLANDIA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Italia e Finlandia. Roberto Mancini, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà al solito 4-3-3. In porta confermato Donnarumma. In difesa pochi dubbi sulla coppia centrale, spazio alle certezze targate Bonucci-Chiellini. Spinazzola farà il suo ritorno dal primo minuto sulla corsia di […] L'articolo Italia-Finlandia probabili formazioni: ...

Tiro a volo - Qualificazioni Oimpiadi Tokyo 2020 : Italia ancora a quota zero nel trap - restano 10 pass a disposizione. Ma c’è l’ancora il ranking : Il quinto posto di Massimo Fabbrizi nel trap maschile nella prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo fa sfumare la possibilità per l’Italia di staccare una carta olimpica: mentre al femminile le azzurre hanno già conquistato i due pass a disposizione, gli uomini sono ancora a secco, e al momento l’Italia non può schierare neppure coppie nella prova mista. Sono ancora 10 però i posti disponibili al maschile in competizioni alle ...

Festa del papà - perché c’è poco da festeggiare (in Italia) : Comprare i biscotti Plasmon, i pannolini, prenotare la visita pediatrica, pagare la retta dell’asilo, pensare al pranzo, alla cena, lo yogurt per la merenda della mattina e la frutta, mi raccomando matura, per il pomeriggio. E poi la cremina per l’irritazione, la pomatina per il dentino e la pompetta per lottare contro il muco. E ancora camminare per ore in un corridoio ignorando le lancette dell’orologio che continuano inesorabilmente a ...

C’è un filo rosso che collega i dossier Venezuela - Cina e Italia : Roma. Notizie apparentemente scollegate meritano in questi giorni un’attenzione particolare. Ieri la capitale è stata al centro di un vertice importante tra Russia e America: il rappresentante speciale americano per il Venezuela, Elliott Abrams, è arrivato a Roma per incontrare il viceministro degli

Calendario Mondiali basket 2019 : programma - orari e tv. Le date di tutte le partite - c’è l’Italia : I Mondiali 2019 di basket si giocheranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, le migliori 32 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del titolo. La formazioni partecipanti alla rassegna iridata sono state suddivise in otto gruppi da quattro squadre ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta, le prime due classificate accederanno alla seconda fase a gironi poi a seguire incomincerà la fase a eliminazione diretta a ...

I suprematisti bianchi sono anche qui tra noi - in Italia - ma per loro c’è sempre un alibi : l terrorismo suprematista è un pericolo crescente in tutto il mondo. Gli estremisti che propagandano il white power sono convinti di avere una chance con l'affermarsi di una nuova destra più radicale e dei sovranisti, così entrano in azione sperando che le loro gesta trovino simpatie in un pubblico sempre più vasto. E il pericolo esiste anche qui da noi in Italia, dove gli alibi per i gesti razzisti sono però la normalità.Continua a leggere

C’è preoccupazione per la possibilità che la nave cargo Italiana Grande America - affondata al largo della Francia - possa riversare in mare il suo carico inquinante : C’è preoccupazione per la possibilità che la nave cargo italiana Grande America – affondata dopo un incendio a bordo nella notte tra domenica e lunedì al largo delle coste occidentali della Francia, nel golfo di Biscaglia – possa riversare il