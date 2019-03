Isola dei Famosi | Marco Maddaloni resta in Honduras | ' Nonna non avrebbe voluto che mi

Isola dei famosi - "Soleil Sorge ha fatto sesso sulla Isla bonita". Scommessa a luci rosse : nomi e cognomi : sesso all'Isola dei famosi. A confessarlo è Ariadna Romero, ex naufraga che intervistata da Giada Di Miceli al programma Non succederà più di Radio Radio fa nomi e cognomi: Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Arrivati in Honduras a reality in corso, i due ragazzi avrebbero consumato in spiaggia: "Cos

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli inveisce contro Luca : «Sei un vero testa di c*zzo - infame» : Riccardo vs Luca - Isola dei Famosi 14 Continuano le tensioni all’Isola dei Famosi 2019 e stavolta i protagonisti sono Riccardo Fogli e Luca Vismara. A pochi giorni dalla semifinale, l’ex Pooh se la prende duramente con il cantante di Nel Bene e Nel Mare. Il primo diverbio si è verificato durante il 56esimo giorno. L’oggetto del contendere è stata, in questo caso, una battuta fatta da Fogli, a telecamere spente, su Marina La ...

Isola dei Famosi - Ariadna afferma : 'Jeremias e Soleil hanno consumato' : Quello che fino a poche ore fa era solo un gossip, oggi trova conferma nelle parole di una protagonista dell'Isola dei Famosi: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé hanno avuto rapporti intimi in Honduras. Ariadna Romero, intervistata da una famosa radio, ha raccontato che sono stati gli stessi piccioncini a far sapere di aver "consumato" quando sono stati da soli all'Isla Bonita. La Romero dice la sua su Soleil e Jeremias Ad un paio di settimane ...

Jeremias Rodriguez e Soleil - sesso all'Isola dei Famosi 2019. La naufraga : 'Lui ha fatto una scommessa' : arriva la rivelazione: ' e hanno fatto sesso' . A dare la notizia è un'altra naufraga, , eliminata nel corso della nona puntata. 'La cosa è stata ammessa da loro nella prima volta che sono andati sull'...

Isola dei Famosi 2019 - morta la nonna di Marco Maddaloni. Lui decide di restare : «Non avrebbe voluto che mi ritirassi» : Marco Maddaloni - Isola dei Famosi 14 Grave lutto per Marco Maddaloni, concorrente dell’Isola dei Famosi 2019. Nel corso del 57esimo giorno di permanenza all’interno del reality, il judoka ha infatti ricevuto la notizia della morte della nonna paterna, avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 marzo. Pur visibilmente commosso, il trentaquattrenne ha deciso di continuare la sua avventura in Honduras. Dopo aver ricevuto l’avviso ...

Finale - abbandona dei rifiuti ingombranti presso l'Isola ecologica di via IV Novembre : sanzionato : Ieri pomeriggio, la polizia municipale di Finale Ligure ha scoperto e sanzionato con 150,00 euro un privato cittadino che ha abbandonato dei rifiuti ingombranti presso l'isola ecologica situata in via ...

Alessandro Calabrese dopo Uomini e Donne e GF : “Ho rifiutato trono e Isola dei famosi” : Alessandro Calabrese senza freni dopo Uomini e Donne e Grande Fratello: “Ho rifiutato il trono, Temptation Island e L’Isola dei famosi” Alessandro Calabrese, concorrente del Grande Fratello 14 ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha parlato del suo prossimo debutto come attore e si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe rispetto al suo passato televisivo. […] L'articolo Alessandro Calabrese dopo Uomini e Donne e ...

“Soleil e Jeremias hanno consumato a l’Isola dei famosi” : la confessione di Ariadna : Isola dei famosi, la rivelazione: “Soleil e Jeremias hanno consumato” Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono stati senza sembra ombra di dubbio i naufraghi più chiacchierati di questa edizione de l’Isola dei famosi. Una volta arrivati in Honduras tra di loro è scoppiata subito la passione e, stando a quanto dichiarato oggi da Ariadna Romero, […] L'articolo “Soleil e Jeremias hanno consumato a l’Isola dei ...

Isola dei famosi - Ariadna non rinuncia ad Acerbi : l’inaspettata rivelazione : Isola dei famosi, Ariadna confessa: con Acerbi? Non è ancora detta l’ultima parola Tutti ricorderanno le lacrime versate da Ariadna Romero in diretta a l’Isola dei famosi per Francesco Acerbi. La naufraga, che era entrata nel reality dichiarando di avere qualcuno fuori ad aspettarla, ha dovuto scoprire in prima serata che i suoi sentimenti per […] L'articolo Isola dei famosi, Ariadna non rinuncia ad Acerbi: l’inaspettata ...

Isola dei Famosi - grave lutto per Marco Maddaloni : “Ho avuto la notizia ma resto qui - lei avrebbe voluto così” : Nella notte tra il 20 e il 21 marzo un grave lutto ha colpito Marco Maddaloni, concorrente ancora in gara a L’Isola dei Famosi. La produzione del reality di Canale 5 ha infatti comunicato al judoka campano la scomparsa della nonna materna. L’atleta, una volta appresa la notizia, ha spiegato in un confessionale i motivi per cui ha deciso di restare in Honduras e proseguire il suo percorso: “Ho ricevuto la notizia che è venuta a ...

È successo in TV – 23 marzo 2015 : Le Donatella vincono la prima Isola dei Famosi Mediaset (VIDEO) : ?49 giorni, 16 concorrenti di cui due ritirati e un'Isola (dei Famosi, s'intende). E' la prima targata Mediaset e prende il via ufficialmente il 2 febbraio 2015 dopo un rinvio dovuto alle tempeste che imperversavano in quel dell'Honduras.Un'edizione di successo che ha regalato a Canale 5 ottimi risultati che hanno segnato la resurrezione del programma con una costante media del 23/24% di share per la maggior parte delle otto puntate ...

