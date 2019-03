optimaitalia

(Di domenica 24 marzo 2019)Unestremamente interessante quello che stiamo vivendo per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone nuovo di zecca a prezzi interessanti, soprattutto per chi ha nel mirino i variS9 eP20. Quest'ultimo, a dirla tutta, è stato già al centro di un approfondimento meno di 48 ore fa sul nostro magazine, essendo uno dei protagonisti assoluti della campagna Unieuro ancora in corso con sconto dell'IVA. Oggi 24, tuttavia, ritengo molto interessante analizzare le proposte sfornate direttamente da Amazon.Andando con ordine, è possibile soffermarsi in prima istanza proprio suP20, considerando il fatto che in queste ore lo smartphone risulta disponibile a poco più di 200 euro. Si tratta delpiùche sia mai stato concepito dallo store, con la reale prospettiva di veder risalire ilnel giro di poche ore. ...

OptiMagazine : Infuocato weekend con Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Lite a prezzo basso solo il 24 marzo -