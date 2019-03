Indonesia,sisma 6.3 investe le Molucche

Un terremoto di magnitudo pari a 6.3 si è verificato nelle isole, in. Secondo le rilevazioni dell'United States Geological Survey (Usgs), ilha avuto epicentro nell'Oceano Pacifico, 147 km a nord-ovest della città di Ternate. L'ipocentro è stato calcolato a una profondità di 76,5 km. Non è stata lanciata l'allerta tsunami e non si hanno notizie di danni a persone o cose.(Di domenica 24 marzo 2019)