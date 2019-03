Incidenti in Montagna | scalatore precipita per 8 metri | ferito

Incidenti in Montagna : precipita dal Monte Muret - morto escursionista : I tecnici del Soccorso Alpino PieMontese hanno recuperato poco fa il corpo senza vita di un escursionista sotto la punta del Monte Muret, spartiacque tra Val di Susa e Valle di Viù in provincia di Torino, nei pressi del Rocciamelone. L’uomo è precipitato in un canalone per circa 200 metri. La persona che si trovava con il 50enne ha immediatamente lanciato l’allarme ma l’intervento si è dimostrato subito complicato a causa del ...

Incidente nel Bergamasco questa mattina: l'allarme è stato lanciato per due persone cadute nei pressi del rifugio Curò, sul monte Gleno, nel territorio di Valbondione. Sul posto l'elisoccorso del 118 di Bergamo e il Soccorso Alpino. Uno dei due feriti è deceduto, un secondo escursionista è rimasto ferito.

Incidenti in Montagna - Svizzera : 79enne muore durante escursione : Incidente in Svizzera: una 79enne è morta durante un’escursione con gli sci in alta Montagna nell’Oberland bernese. La donna sarebbe salita fino al Niderhorn (o Niderhore), cresta di 2078 metri nel comune di Zweisimmen (cantone di Berna) e sarebbe poi caduta in un dirupo, procurandosi ferite mortali. E’ stato grazie alle operazioni di ricerca con un elicottero dei soccorritori della Rega che si è potuto localizzare il corpo, ...

Incidenti in Montagna : alpinisti francesi soccorsi in Valsusa : Due scialpinisti francesi sono stati colpiti da una scarica di neve mentre erano in salita con ramponi e piccozza lungo un pendio ripido, sulla punta Melchiorre, nella zona di Bardonecchia, al confine con la Francia: uno di loro è precipitato ed è rimasto ferito in modo non grave, l’altro ha contattato la centrale operativa 118/Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Gli operatori hanno allertato l’eliambulanza 118 e il Peloton de ...

Pordenone - Incidenti in montagna : morti due escursionisti : Sono morti a poche centinaia di metri di distanza, percorrendo la stessa via d'alta montagna, a brevissima distanza di tempo l'uno dall'altro. Si tratta di due escursionisti friulani caduti da un'...

Incidenti Montagna : morti 2 escursionisti : ANSA, - PIANCAVALLO, 24 FEB - Sono stati recuperati questo pomeriggio i corpi privi di vita di due escursionisti vittime di altrettante cadute avvenute nell'Alta Via dei Rondoi, a Piancavallo, ...

Incidenti in montagna : morti i due escursionisti feriti - caduti nello stesso punto in momenti diversi : Sono stati recuperati questo pomeriggio i corpi privi di vita dei due escursionisti caduti nell’Alta Via dei Rondoi, a Piancavallo (Pordenone). Si tratta di due uomini di cui non sono ancora state rese note le generalità. Quando il personale medico è stato sbarcato dall’elicottero, nella zona impervia dove sono avvenuti gli Incidenti, ha potuto soltanto constatare il loro decesso. I due sono caduti nello stesso punto in due momenti ...

In corso due interventi delle stazioni di Pordenone e Maniago (Pordenone) del Soccorso Alpino: 2 persone si trovano in gravissime condizioni in seguito a 2 Incidenti distinti in Val Sughet e in Piancavallo. Sul posto anche l'elisoccorso.

Incidenti Montagna : donna precipita in un canalone e muore : Una donna di 44 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente di montagna avvenuto sul monte Legnone, nella zona nord della provincia di Lecco. L’escursionista, secondo quanto e’ stato ricostruito finora, si trovava in compagnia di un uomo di 66 anni quando, per ragioni ora in corso d’accertamento, e’ scivolata in un canalone, precipitando per diverse decine di metri. E’ stato lanciato l’allarme e ...

Incidenti in Montagna - valanga a Courmayeur : trovati 3 corpi : Durante le operazioni di ricerca di 4 sciatori dispersi da ieri sopra Courmayeur (due britannici e due francesi) sono stati ritrovati i corpi senza vita di 3 freerider. I corpi erano sepolti sotto una valanga in Val Veny, nella zona del canale degli Spagnoli. In corso le ricerche del 4° disperso: sul posto Soccorso alpino valdostano e Soccorso alpino della guardia di finanza, con unita’ cinofile ed elicottero della Protezione ...

Uno snowboarder belga è stato travolto da una valanga a Livigno (Sondrio): il corpo del 24enne, sepolto da circa un paio di metri di neve, è stato recuperato dagli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna della Stazione di Livigno intervenuti con il Sagf della Guardia di finanza. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri.

riprese le ricerche dei 4 sciatori che risultano dispersi da ieri a Courmayeur, in Valle d'Aosta. Gli operatori del Soccorso alpino valdostano stanno sorvolando l'area in elicottero, utilizzando uno strumento in grado di captare segnali radio e telefonia. Sul posto anche tecnici specializzati e unità cinofile. Le operazioni a terra erano state sospese ieri pomeriggio, a causa del rischio di distacco di neve.

Incidenti Montagna : con snowboard cade in un crepaccio e muore : Stava praticando il fuoripista con lo snowboard in una giornata di divieto, secondo il bollettino diffuso dal Centro nivometeo dell’Arpa Lombardia, quando all’improvviso e’ finito in un crepaccio. Un uomo di 43 anni di Varese e’ morto all’ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio), dove e’ stato trasportato con l’eliambulanza nella tarda mattinata, dopo che e’ stato recuperato nella zona del passo del ...